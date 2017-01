Optimismus Ã¼berwiegt beim FC EisenhÃ¼ttenstadt

artikel-ansicht/dg/0/

Noch ist der Trainer des FC Eisenhüttenstadt Harry Rath ob des drittletzten Ranges in der Fußball-Brandenburgliga entspannt. "Heute steigt noch keiner ab. Wenn wir die richtigen Schlüsse daraus ziehen, dann ist der Klassenerhalt noch möglich." Dabei rechnet der erfahrene Trainer angesichts der vielen brandenburgischen Mannschaften in der unteren Tabellenhälfte des NOFV-Oberliga Nord mit durchaus vier möglichen Absteigern.

Bereits vor der Saison hatten viele damit gerechnet, dass der FC Eisenhüttenstadt zeitig im Abstiegskampf verwickelt ist. Mit Mariusz Wolbaum, Johannes Follert, Alexander Mauch, Tony Raddatz und Marcel Knispel hatten die Eisenhüttenstädter einige Spieler verloren. Die Lücken wurden mit Akteuren des Landesklasse-Absteigers SG Aufbau und des Kreisliga-Meisters 1. FC Fürstenberg aufgefüllt. Beide Vereine hatten sich zusammen mit dem Jugend-Förderverein und dem EFC Stahl zum FC Eisenhüttenstadt zusammengeschlossen. Unmittelbar vor Saisonbeginn kam nach seinem einjährigen Intermezzo Duncan Kaiser vom Oberligisten 1. FC Frankfurt zurück.

Immerhin standen aus quantitativer Sicht ausreichend Spieler zur Verfügung. Von denen waren einige hochmotiviert, es in der Brandenburgliga zu packen. So liefen zu Saisonbeginn in der Startformation fünf Spieler der ehemaligen SG Aufbau auf. Die Eisenhüttenstädter besiegten überraschend den Vizemeister BSV Guben Nord mit 1:0. Sowohl an diese Partie als auch an das 3:0 bei Stahl Brandenburg erinnert sich FCE-Trainer Harry Rath besonders gern. Doch es gab auch - besonders gegen Ende der Hinrunde - einige negative Überraschungen.

Die Ursachen sind vielfältig. Einige der Neuen wie Christoph Krüger verletzten sich, anderen ging so die Luft aus. Von den Neuen im Brandenburgliga-Kader überzeugte durchgängig Michel Becker. Natürlich brachte der 28-Jährige auch gute Voraussetzungen mit, hatte er doch in Frankfurt die Sportschule besucht. Ebenfalls positiv überraschte David Steinbeiß, der vor allem zu Saisonbeginn mit stabilen Leistungen aufwartete. Ähnlich der 36-jährige Samir Münch. "In seinem Alter kann man schon bei den Alten Herren spielen. Ihn hatte ich zunächst überhaupt nicht auf der Rechnung. Zum Ende der Serie merkte man ihm an, dass er zeitweise verletzt war und dann nicht mehr zu jedem Training kommen konnte." Ebenfalls zufrieden ist Rath mit Marco Franke, der übrigens gegen Guben das Siegtor erzielt hatte.

Sogar einigen Kreisliga-Spielern des 1. FC Fürstenberg traut Rath den Sprung vier Klassen höher zu. So hatte Torwart Martin Stemmler einige Einsätze, spielte Philipp Zacharias dreimal und schoss Nico Anders in Brandenburg sogar ein Tor. Besonders dem 28-jährigen Anders würde Rath gern mehr Einsatzchancen geben, doch aus beruflichen und privaten Gründen zieht der Offensivspieler Partien mit der Zweiten in der Ostbrandenburgliga vor. "Schade, dabei hat er gezeigt, dass er in der Brandenburgliga durchaus mithalten kann."

Mit dem 18-jährigen Ibrahim Ngum sahen die Zuschauer ebenfalls ein neues Gesicht im Brandenburgliga-Team. Zwölf Spiele, drei Tore - so lautet die ansprechende Bilanz des Kameruners. "Für sein Alter ist er schon recht weit. Doch er muss sich noch besser auf die deutsche Spielweise einstellen, vor allem kassiert er zu viele Karten", urteilt Rath. Zwei weitere Ausländer sind bei den Eisenhüttenstädtern Hoffnungsträger, dass es in der Rückrunde einige Plätze aufwärts geht. So ist der 24-jährige Angreifer George Florent spielberechtigt und hat der 19-jährige Hermann Tsafack seinen Kreuzbandriss auskuriert. Der 19-Jährige hatte ihn sich vor einem Jahr zugezogen. Auf den hartgefrorenen Plätzen wurde der Offensivspieler geschont, auch bei Hallenturnieren auf ihn verzichtet. Rath setzt auch auf Stürmer Jens Brüllke. Der 20-Jährige war vor eineinhalb Jahren zum Ligakonkurrenten Werder gewechselt, hatte dort zuletzt kaum gespielt. "Da auch Christoph Krüger zurück kommt und vielleicht Tony Raddatz seine Auszeit beendet, dürften wir drei, vier Alternativen haben, auf die ich setzen kann. Wenn die Spieler im Training ihre Möglichkeiten ausschöpfen, dann sollten wir zu Saisonende über dem Strich bleiben", ist Rath optimistisch.

Spiele des FC Eisenhüttenstadt

Guben Nord 1:0 (H), Waltersdorf 1:4 (A), Klosterfelde 2:2 (H), Sachsenhausen 1:1 (A), Bernau 0:0 (H), Neustadt 1:3 (A), Werder 2:2 (A), Ludwigsfelde 0:3 (H),Krieschow 1:2 (A), Miersdorf/Zeuthen 1:1 (H), Oranienburg 1:6 (A), Falkensee-Finkenkrug 1:1 (H), Neuruppin 2:6 (A), Eberswalde 0:4 (H), Brandenburg 3:0 (A)

Eingesetzte Spieler (Spiele/Tore)

Paul Belle (15/0), Christoph Nickel (13/0), Michel Becker (13/2), Lukas Szywala (13/1), Ibrahim Ngum (12/3), Marco Franke (12/1), Kamil Bartosz Duchnowski (11/0), Carsten Hilgers (10/1), Tony Wernicke (10/1), Danny Grünberg (9/4), Duncan Kaiser (9/0), David Steinbeiß (9/0), Samir Münch (9/2), Rico Walter (8/1), Benjamin Lommatzsch (7/0), Pascal Zier (6/0), Robert Richter (5/0), Martin Stemmler (4/0), Nico Fischer (4/0), Clemenz Poguntke (3/0), Philipp Zacharias (3/0), Nico Anders (2/1), Patrick Lehmann (2/0), Philipp Methfessel (1/0), André Keipke (1/0), Stephane Song Nono (1/0), Christoph Krüger (1/0), Yves Wienke (1/0), Marcus Kerl (1/0), Friedrich Ludschack (1/0), Nico Teuber (1/0)