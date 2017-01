Ã„uÃŸerst bedenklich

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Immer mehr Brandenburger haben Pfefferspray oder Reizgas in ihren Taschen, wenn sie ihre Wohnung verlassen. Und zu Hause liegt womöglich die Schreckschusspistole bereit, um gegen Einbrecher gewappnet zu sein. Die Menschen haben Angst vor Taschendieben und Gewalttätern. Viele fühlen sich auch von Flüchtlingen bedroht. Was individuell verständlich ist - denn schließlich überschwemmt uns der Alltag mit Meldungen über unglaubliche Rohheiten und niedrige Aufklärungsquoten -, ist in der Summe äußerst bedenklich.