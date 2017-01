Diakonie-Projekt muss warten

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Beim Millionenprojekt der Diakonie Ostprignitz-Ruppin in der Neuruppiner Bahnhofstraße17 herrscht erst einmal Stillstand. Bislang fehlt ein Kredit, ohne den der Umbau des ehemaligen Arbeitsamtes nicht umgesetzt werden kann. Doch Werner Böhm, Geschäftsführer der Diakonie, ist zuversichtlich.

artikel-ansicht/dg/0/1/1542149/

Insgesamt 1,4 Millionen Euro werden für das Vorhaben benötigt. In den beiden unteren Etagen des unter Denkmalschutz stehenden Hauses sollen dadurch zwölf Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen und im Obergeschoss eine Wohngemeinschaft mit zehn Zimmern entstehen. Um in der Immobilie auch Menschen mit Behinderungen betreuen zu können, soll ein Fahrstuhl an das Haus angebaut werden.

Die Pläne für den Umbau stehen längst fest. Doch ohne einen Kredit kann die Umsetzung nicht beginnen. Eigentlich hatte Böhm dabei auf einen Kredit der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin gebaut. "Wir hatten unserem Wirtschaftsprüfer deren Angebot vorgelegt. Der hat uns dringend davon abgeraten, es anzunehmen", sagt er. Doch die Umbau-Pläne sollen deswegen noch lange nicht ad acta gelegt werden. Das liegt auch daran, dass bislang schon etwa 250000 Euro in die Hand genommen wurden. Von dem Geld wurden unter anderem die Statik- und Bodenprüfungen bezahlt sowie die Leistungen des Architekten. Allerdings waren das keine Eigenmittel, sondern sie stammten von einem Zuschuss der Stiftung Deutsches Hilfswerk in Höhe von 276000 Euro.

"Wir sind ab kommender Woche wieder unterwegs, um andere Angebote einzuholen", sagt Böhm. Konkret gebe es zwei andere Banken, bei denen sich die Diakonie nun das Geld borgen möchte - eine Sozialbank aus Berlin und ein Geldinstitut aus Neuruppin. "Wenn wir uns einig werden und wir danach schnell einen Termin beim Notar bekommen, können wir anfangen, sobald die Ausschreibungen beendet sind." Zur erwarteten Dauer wollte er sich am Dienstag jedoch nicht äußern: "Das überlasse ich unserem Architekten." Der Diakonie-Chef rechnet aber damit, dass möglicherweise ab März die Bauarbeiten beginnen können.

Zu DDR-Zeiten hatte die SED-Kreisleitung in dem Haus ihren Sitz. Nach dem politischen Umbruch im Jahr 1989 hatte dann das Arbeitsamt in dem Gebäude residiert. Später war es auch von der Kreismusikschule während des Umbaus des Alten Gymnasiums als Domizil auf Zeit genutzt worden.