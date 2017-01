Besonders teure Energiewende

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Wer in einer Region wohnt, in der die Ziele der Bundesregierung in Sachen Ausbau der erneuerbaren Energien längst übererfüllt sind, wird dafür bestraft. Und das trifft zuallererst auf Brandenburg zu. Hier wird längst mehr Öko-Strom aus Wind und Sonne erzeugt, als verbraucht wird. Das kostet viel Geld für den Netzausbau. Und viel Geld für das Herauf- und Herunterregeln der Stromerzeuger. Wie man gerade wieder erleben konnte: Zu Weihnachten mussten angesichts eines Sturms Kohlekraftwerke größtenteils vom Netz genommen und gleichzeitig Windräder abgestellt werden, zum Jahreswechsel wurde wieder massiv Braunkohle verstromt, nun ist wieder Sturm.