TarifgesprÃ¤che im Wahljahr

(MOZ) Eher ruhig verspricht das Jahr 2017 auf dem Gebiet der Tarifpolitik zu werden. Zwar beginnen bereits in gut einer Woche die Verhandlungen für den Öffentlichen Dienst der Bundesländer, und die Gewerkschaften schüren mit einer Forderung von sechs Prozent plus strukturellen Verbesserungen für untere Gehaltsgruppen hohe Erwartungen. Andere Branchen verlangen nur 4,5 bis 5,5 Prozent.

Aber viele Sparten verhandeln in diesem Jahr gar nicht. Sie haben länger laufende Tarifverträge abgeschlossen. Das beschert nicht nur den Unternehmen den Vorteil besserer Planbarkeit. Die Tarifparteien vermeiden auch, in den Bundestagswahlkampf hineinzugeraten. Eine Politisierung würde der Sache schaden. Zurückhaltung übt auch die mit Abstand größte Branche, die Metall- und Elektroindustrie, wo der Tarifvertrag erst Ende des Jahres ausläuft.

Die Tarif-Bilanz des Jahres 2016 fällt respektabel aus: Im Schnitt stiegen die Tarifentgelte um etwa 2,5 Prozent. Angesichts von nur einem halben Prozent Inflation hatten die Arbeitnehmer real deutlich mehr im Geldbeutel. Das dürfte in diesem Jahr schon wegen der Energiepreise anders aussehen. Wirtschaftsforscher rechnen mit rund 1,5 Prozent Inflation bei etwas weniger Wachstum.

Ruhig ist es beim Thema Arbeitskämpfe. Ausnahme ist die Lufthansa, wo 2016 immer wieder Streiks der Piloten für Durcheinander sorgten - samt der Diskussion, ob der Gesetzgeber in Bereichen der Daseinsvorsorge eine Zwangsschlichtung vorschreiben sollte. Bei der Bahn gibt es das aufgrund einer freiwilligen Vereinbarung von Konzern und Gewerkschaften. Daher konnten die Lokführer nicht sofort Streiks ausrufen, nachdem sie sich vor Jahresende mit der Bahn nicht einigen konnten. Sie müssen in die Schlichtung.

Spannender ist der Tarifvertrag, den die größere Bahn-Gewerkschaft EVG mit dem Staatskonzern abgeschlossen hat: 2018 haben die Arbeitnehmer die Wahl zwischen 2,5 Prozent mehr Lohn, einer Stunde weniger Arbeitszeit pro Woche oder sechs Tagen mehr Urlaub. Es wird interessant sein, wie viele sich für welche Alternative entscheiden - und ob die Bahn dies stemmt.

Ob diese Flexibilisierung Nachahmer findet, ist die große Frage. In der Metallindustrie hieß es gleich, kleinere Firmen könnten so etwas nicht bewältigen. Doch auch hier stehen die Zeichen auf mehr Flexibilität: Die Arbeitgeber fordern sie bei der Arbeitszeit, die IG Metall in bestimmten Lebenslagen.