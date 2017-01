Spannende Herausforderung

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Die Oberliga-Fußballer von Germania Schöneiche haben ein neues Trainer-Trio. Dem neuen Chefcoach Christian Gehrke stehen Dmitrij Birjukow als Co- und Wolfgang Gehrke als Torwarttrainer zur Seite. Die Vorbereitung auf die Rückrunde startet am Mittwoch.

Nun also doch. Die Gerüchte hielten sich schon seit Wochen, doch eine Bestätigung dafür, dass Christian Gehrke neuer Cheftrainer bei der SV Germania Schöneiche wird, gab es erst jetzt. Der 37-Jährige, als aktiver Spieler unter anderem für den BFC Dynamo, den Oranienburger FC Eintracht sowie Eintracht Mahlsdorf unterwegs, war Mitte September als Chefcoach bei Brandenburgligist SG Union Klosterfelde ebenso wie Co-Trainer Dmitrij Birjukow (46) und Teammanager Stefan Dreyer nach Querelen mit dem neuen Vereinsvorstand zurückgetreten. Nun sind sie wieder beim Oberligisten an der Schöneicher Babickstraße vereint, wobei Dreyer seit Ende Oktober Sportlicher Leiter bei Germania ist.

"Ich freue mich auf die neue Herausforderung Oberliga. Es wird spannend, denn es geht darum, den Abstieg zu verhindern", sagt Christian Gehrke, der nach seinem Karriereende als Spieler vor vier Jahren Union Klosterfelde als Trainer übernommen und die Mannschaft von der Landesklasse bis in die Brandenburgliga geführt hatte. Der Coach ist Inhaber der Trainer-A-Lizenz.

Einfach wird die Aufgabe beim Vorletzten der NOFV-Oberliga Nord sicher nicht. "Aber ich habe die Mannschaft spielen sehen und bin überzeugt davon, dass da noch mehr drin ist, als es der aktuelle Tabellenplatz aussagt", erklärt der Coach, der sich seinen Vater mit als Verstärkung ins Trainerteam holte. Wolfgang Gehrke (59) spielte zu DDR-Zeiten als Keeper bei 1.FC Union Berlin und leitete später eine eigene Torwart-Schule.

Beim Trainingsauftakt am Mittwoch (ab 18.30 Uhr) in der heimischen CKS-Arena wird das Trio gemeinsam mit der Mannschaft die Vorbereitung auf die Rückrunde beginnen. Zuvor ist Germania Schöneiche bereits am Sonnabend beim Hallenturnier um den Giebelsee-Cup von Landesligist Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf mit von der Partie. "Das machen die Spieler in Eigenregie", erklärt Christian Gehrke, der selbst nicht vor Ort ist. "Ich hoffe, dass sich dabei niemand verletzt und wir mit voller Mannschaftsstärke den Trainingsauftakt bestreiten können." Das erste von sieben geplanten Vorbereitungsspielen bestreiten die Schöneicher am 14.Januar (ab 13 Uhr) daheim gegen den Berliner AK, Dritter der Regionalliga Nordost.

Bei Germania Schöneiche ist nun bereits zum dritten Mal in dieser Saison ein neuer Mann auf der Bank am Start. Nach dem Weggang von Cheftrainer Sebastian König am Ende der vorigen Saison hatte Dirk Bastian dessen Nachfolge angetreten. Von dem und seinem Assistenten Christian Schröder trennte sich der Verein Ende September. Danach übernahm Ronny Huppert als Cheftrainer mit Mannschaftskapitän Stephan Gill an seiner Seite und als verlängerter Arm auf dem Spielfeld.

Huppert lehnte Ende November das Angebot vom Germania-Vorstand ab, noch bis zur Winterpause Chefcoach des Teams zu bleiben. So agierten dann Gill und dessen Mitspieler Franz Fitkau in den letzten Partien der Oberliga-Hinrunde als Spieler-Trainer-Gespann. Übrigens tritt Ronny Huppert am 17.Januar bei Frankonia Wernsdorf den Posten als Cheftrainer an, bestätigte Vereinspräsident Michael Beyes. Beim Spitzenreiter der Landesklasse Ost hat der 42-jährige Huppert den "Auftrag, den Aufstieg zu erreichen".