Arbeitsministerin will Gesetz zur Teilzeit Ã¤ndern

Berlin (MOZ) Mehr als zehn Millionen Menschen arbeiten in Deutschland in Teilzeit. Viele wollen aber irgendwann wieder auf eine volle Stelle zurückkehren. Einen Anspruch haben sie darauf in der Regel nicht. Das will Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) ändern.

Christian Westhoff, der Sprecher von Andrea Nahles, will von einem Referentenentwurf nichts wissen. Man ist schon weiter. "Es handelt sich um einen Gesetzentwurf, der sich derzeit in der Ressortabstimmung befindet." In den verschiedenen zuständigen Ministerien wird nun über die Zukunft der Teilzeitarbeit gesprochen. Der Gesetzentwurf wird aber auch in der Öffentlichkeit diskutiert, weil er im Wesentlichen durchgesickert ist. Das Ziel ist laut Nahles Sprecher klar. Seine Ministerin "will unfreiwillige Teilzeit verhindern". Und das bedeutet: Wer aus der Teilzeit zurück in die Vollzeit will, soll das auch dürfen. Im Prinzip. Wenn der Betrieb mehr als 15 Mitarbeiter hat. Den Anspruch auf befristete Teilzeit, den bislang Eltern und Angehörige von Pflegebedürftigen haben, soll es erst nach einem sechsmonatigen Arbeitsverhältnis gelten. Und nach der Rückkehr auf die volle Stelle könnte nach den Nahles-Plänen erst nach einem Jahr wieder eine reduzierte Arbeitszeit beantragt werden.

Trotz der Einschränkungen sind die Arbeitgeberverbände nicht amüsiert. BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter spricht von einer "Überdosis Bürokratie", bei der das "Gegenteil von flexibler Arbeitsgestaltung" erreicht werde. Kampeter verweist auf die Schwierigkeiten, die vor allem kleine und mittlerere Betriebe zu erwarten haben. "Wer befristet ausfällt, dessen Arbeit muss trotzdem gemacht werden", sagte der Arbeitgebervertreter. Es sei schwierig, dafür geeignetes Personal zu finden. Das, was aus dem Hause Nahles vorgeschlagen werde, "greift einseitig in das Recht des Arbeitgebers ein, Lage und Dauer der Arbeitszeit im Betrieb zu bestimmen." Dabei müsste Steffen Kampeter gewarnt gewesen sein. Schon im Koalitionsvertrag des Jahres 2013, den er als damals noch aktiver Politiker selbst mit ausgehandelt hatte, wird der aktuelle Gesetzentwurf unter der Überschrift "Weiterentwicklung des Teilzeitrechts" angekündigt. Dort heißt es unter anderem, man wolle "einen Anspruch auf befristete Teilzeitarbeit (Rückkehrrecht) schaffen".

Nun ist es also so weit und es gibt neben Kritik auch viel Lob für das Gesetzesvorhaben. DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach findet, "unbefristete Teilzeit ohne Rückkehrrecht ist viel zu starr. Vor allem Frauen landen da immer wieder in der Teilzeitfalle". Auch den Bürokratievorwurf lässt Buntenbach nicht gelten und wird recht drastisch: "Wer Pinkelpausen kontrollieren kann, kann auch unbürokratisch flexible Arbeitszeiten ermöglichen."

Der Vorsitzende der Linkspartei Bernd Riexinger sieht bei Nahles und Co. "einen Schritt in die richtige Richtung". Offen bleibe jedoch, ob das Gesetz in dieser Koalition durchsetzbar sei. Wirklich glaubwürdig seien die "Bemühungen von Frau Nahles aber erst, wenn Sie bereit ist, der prekären Beschäftigung entschieden den Kampf anzusagen und Minijobs, Leiharbeit und befristete Jobs zugunsten von guten und sicheren Vollzeitarbeitsverhältnissen zurückzudrängen".

Was die Terminierung des neuen Teilzeitgesetzes angeht, so ist Ministeriumssprecher Christian Westhoff optimistisch. Er ist "guten Mutes, dass es ein schnelles Verfahren wird, das noch in dieser Legislaturperiode abgeschlossen werden kann". Der "größere Kontext" für das Vorhaben seien "die Veränderungen am Arbeitsmarkt". Bei den jetzigen Regeln würde Potenzial brachliegen. Im Übrigen gehe es in Zukunft nicht immer nur um Rückkehr in die Vollzeit, sondern auch um "Aufstockung" bei den Arbeitsstunden. "Wichtig ist", so der Ministeriumssprecher, "dass es um Aushandlung geht. Um beiderseitiges Einvernehmen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern."