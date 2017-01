Polizeibericht Neuruppin vom 04.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Eine betrunkene 66-Jährige wollte am Dienstag gegen 9.20 Uhr mit zwei Flaschen Rotwein in der Hand aus einem Geschäft an der Neuruppiner Karl-Marx-Straße spazieren. Mitarbeiter des Ladens sprachen sie an. Die Frau, bei der später ein Atemalkoholwert von 1,78 Promille gemessen wurde, wollte sich nicht ausweisen, weswegen die Polizei gerufen wurde. Die Ware im Wert von sieben Euro musste die Frau zurückgeben.

Zusammenstoß beimRückwärtsfahren

Neuruppin (RA) Beim Rückwärtsfahren auf der Neuruppiner Karl-Marx-Straße istam Dienstag gegen 17.50 Uhr ein Astra gegen einen parkenden Vectra gestoßen. Der entstandene Schaden beträgt etwa 1 500 Euro.