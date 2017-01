Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 04.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte versucht, einen Mercedes-Transporter zu stehlen, der in der Stendaler Straße abgestellt war. Doch der Diebstahl gelang nicht. Dem Halter hinterließen die Täter dennoch einen Schaden von etwa500 Euro. Kriminaltechniker sicherten Spuren.

Tasche aus Auto verschwunden

Am Dienstagnachmittag sind unbekannte Täter im Ortsteil Lossow im Kaisermühler Weg in einen Pkw eingebrochen. Daraus stahlen sie eine Tasche. Der Besitzerin entstand ein Schaden von geschätzt 500 Euro.

Der Blitzer der Stadtverwaltung steht heute unter anderem in der Kopernikusstraße. Am Freitag wird die Geschwindigkeit der Fahrzeuge in der Karl-Marx-Straße gemessen.

Blitzer