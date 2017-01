Polizeibericht Freienwalde vom 04.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neulietzegöricke. Auf einem Privatgrundstück in Neulietzegöricke ist eingebrochen worden. Unbekannte gelangten in der Nacht zum Dienstag von der Rückseite aus auf das Grundstück. Aus einem Schuppen und einer Garage holten sie eine Leiter und ein Batterieladegerät. Die Gegenstände legten sie zum Abtransport bereit. Dann verschwanden sie unerkannt. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Anzeige wegen Diebstahlversuchs auf.

Unbekanntestehlen Auto

Wriezen. Autodiebe waren in der Nacht zum Mittwoch in Wriezen unterwegs. In der Oderstraße stahlen die noch unbekannten Täter einen Audi A6. Der Pkw hatte noch einen Wert von geschätzten 3 000 Euro. Die Polizei leitete die Fahndung ein.