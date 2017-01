Polizeibericht Oranienburg vom 04.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg. Indem sie im Zeitraum zwischen dem 28. Dezember und dem 3. Januar die Balkontür beschädigten, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Emsstraße. Die Täter durchwühlten alle Schränke und entwendeten Schmuck. Der Sachschaden wird auf etwa 1 500 Euro beziffert.

Gegen Leitplanken geprallt

Oranienburg. Aus bisher ungeklärter Ursache prallte eine Smart-Fahrerin am Dienstag gegen 17.50 Uhr auf der B 96 in Richtung Nassenheide mit ihrem Auto nach links und rechts gegen die seitlichen Leitplanken. Es entstand ein Sachschaden von rund1 800 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Hausfassade beschmiert

Oranienburg. Eine Hausfassade in der Breite Straße ist in der Nacht zu Mittwoch durch unbekannte Täter beschmiert worden. Es wurden unleserliche Schriftzeichen in schwarzer Farbe über eine Länge von etwa zehn Metern aufgetragen. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 500 Euro beziffert.