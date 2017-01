Polizeibericht Seelow vom 04.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neuhardenberg. Am Dienstag beobachtete eine Anwohnerin gegen 23.30 Uhr an der Hermann-Matern-Straße, dass ein VW am Ende des Mehrfamilienhauses parkte. Aus dem Wagen stieg ein unbekannter Mann, der zum Auto der Anwohnerin lief und sich an der Fahrertür postierte. Sie rief aus dem Fenster und der Unbekannte flüchtete. Die Polizei suchte ihn erfolglos.

Radlader gestohlen

Reichenberg. Ein Radlader mit Schaufel ist am Dienstagmorgen als gestohlen gemeldet worden. Er stand auf einem Firmengelände im Lindenweg. Der Firma entstand ein Schaden von etwa 15 000 Euro. Die Polizei leitete die Fahndung ein.