Polizeibericht Neuruppin vom 04.01.2017

Rheinsberg (RA) Ein 28-jähriger Mann ist in Rheinsberg dem Besuch der Polizei zuvorgekommen. Gegen ihn lag bislang ein Haftbefehl vor, weil er eine Geldstrafe nicht beglichen hatte. Am Dienstag schaute er selbst auf dem Polizeirevier vorbei und legte einen Kontoauszug vor, mit dem er bewies, dass er seine Schuld bei der Justizkasse beglichen hat. Daraufhin wurde der Haftbefehl außer Kraft gesetzt.

Unfall gebaut, Weiterfahrt verboten

Fehrbellin (RA) Beim rückwärts Ausparken auf einem Parkplatz an der Berliner Allee in Fehrbellin ist am Dienstagmittag ein 80-Jähriger mit seinem Renault gegen ein anderes Auto gefahren. Der dabei entstandene Schaden wird auf eine Höhe von rund 500 Euro geschätzt. Die Polizeibeamten stellten beim Einsatz vor Ort fest, dass der 80-Jährige gesundheitlich angeschlagen war und verboten ihm, weiterzufahren. Einen Führerschein hatte er allerdings auch nicht dabei.

Führerschein beschlagnahmt

Küdow (RA) Ohne Führerschein muss jetzt ein 56-jähriger Mitsubishi-Fahrer auskommen. Er war am Dienstagmittag auf der Straße zwischen Manker und Küdow von der Polizei gestoppt worden. Der Fahrer hatte Alkohol getrunken und pustete 1,68 Promille. Nach der Blutprobe wurde die Fahrerlaubnis des Mannes beschlagnahmt.