86 Aussteller bei der 10. AusbildungsbÃ¶rse

Fürstenwalde (MOZ) Bei der regionalen Ausbildungsbörse in Fürstenwalde vor einem Jahr hatte der Beerfelder Tino Donath am Stand der Autolackiererei Wunsch vorbeigeschaut - jetzt ist er im ersten Lehrjahr. "Er hatte schon mal ein Praktikum bei uns gemacht. Die Zensuren waren gut, also haben wir ihn genommen", erzählte Geschäftsführer Sebastian Wunsch am Mittwoch bei einem Pressegespräch in seiner Werkstatt. Thema war die 10. Ausbildungsbörse, die am 25. Januar in der EWE-Sporthalle stattfindet. Wunsch ist auch diesmal wieder dabei, am Stand der Kreishandwerkerschaft. "Klar suchen wir wieder einen Lehrling. Viele jammern, dass es keine Fachkräfte gibt. Die muss man dann eben selbst ausbilden", sagt er.