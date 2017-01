Neues Jahr beschert Fitnessstudio viele Besucher

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Wolfgang Lau wurde vom neuen Jahr nicht enttäuscht. Der Inhaber der Fitness-Company im Weg an der Bahn hat in den Tagen nach dem Jahreswechsel immer ein volles Haus. "Es gibt neue Gesichter, aber auch altbekannte, die sich jetzt an ihr Jahresabo erinnern", sagt der Fitnesstrainer. "Wahrscheinlich braucht der Mensch Strukturen und einen Anlass wie das neue Jahr, um aktiv zu werden."

artikel-ansicht/dg/0/1/1542179/

Die einen wollen mit dem Rauchen aufhören, die anderen weniger Süßigkeiten essen - fast jeder, der das neue Jahr mit einem Vorsatz beginnt, verfolgt damit ein Ziel: sich endlich aufrappeln und Gutes für seinen Körper tun.

"Ein Neujahrsvorsatz ist zum Scheitern verurteilt", sagt Claudia Büchel. Die Diätassistentin an der Fachklinik und Moorbad Bad Freienwalde GmbH betont, dass man sich bewusst mit dem Vorhaben abzunehmen auseinandergesetzt haben solle und der Wunsch von dem Betroffenen selber kommen müsse, damit er durchhalte. Von Diäten hält Claudia Büchel nichts: "Eine Ernährungsumstellung muss dauerhaft sein. Das funktioniert nicht über Verbote. Man kann alles essen, aber die Menge und die Häufigkeit sind entscheidend". Nach dem Jahreswechsel sind die Anfragen von Abnehm-Willigen bei der Diätassistentin bisher verhalten. "Vor Weihnachten gab es seltsamerweise mehr Beratungen."

Tipps, um sich langfristig zum Sport zu motivieren, hat Wolfgang Lau: "Ein Studiobesuch ist ein typischer Bleistifttermin. Es ist hilfreich, zwei, drei Termine fest in den Wochenablauf zu integrieren und diese beizubehalten." Beim Training, ergänzt er, komme die Motivation auch über Erfolge.

Eine Kombination aus Ausdauertraining für ein effektives Herz-Kreislauf-System und die Muskulatur stärkendes Krafttraining empfiehlt Lau nicht nur Sportneulingen. Auch einen zertifizierten Abnehmkurs mit begleitender Ernährungsberatung bietet er in seinem Studio an.

Wie es klappen kann, aus dem Training am Liegeergometer und an der Hantelbank einen festen Bestandteil des Alltags zu machen, zeigt Rita Strehlke. Die 78-Jährige hat vor zehn Jahren das erste Mal einen Fuß in Laus Fitnessstudio gesetzt. "Um nicht einzurosten", begründet die Bad Freienwalderin. Im Sommer fährt sie zwei- bis dreimal in der Woche 20 Kilometer mit dem Rad. Im Winter stärkt sie ihre Muskulatur beim Sport. Einen Jahreswechsel hat sie nicht gebraucht.