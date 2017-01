Gefahrenherde an LandesstraÃŸe beseitigt

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) Nicht nur das Sturmtief Axel hat am Dienstag und Mittwoch in Wäldern und an Straßen in der Region für jede Menge Kleinholz gesorgt - auch die Firma Stabenow und Partner aus Templin war damit beschäftigt. Im Auftrag des Landesbetriebs Straßenwesen nahmen sie zahlreiche Bäume vor allem an der Landesstraße 22 zwischen Gransee und Keller unter die Lupe - um trockene Äste auszusondern und herunter zu schneiden. Das ist Bestandteil der alljährlich vorzunehmenden Verkehrssicherung, für die der Baulastträger verantwortlich ist. In diesem Falle ist es das Land Brandenburg. Doch kümmerten sich die Baumexperten von Stabenow und Partner nicht nur um die Bäume zwischen den Ortschaften - auch Gefahrenherde zum Beispiel an der Ruppiner Straße und an der Oranienburger Straße in Gransee wurden beseitigt. Auf der Tragkraft-Hebebühne, mit Motorsäge und gutem Augenmaß wurden Baumkronen wenn nötig ausgeästet - sofern Axel die Arbeiten nicht behinderte.