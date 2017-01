Oldenburg gewinnt Champions-League-Spiel in Litauen

artikel-ansicht/dg/0/

Klaipeda (dpa) Die EWE Baskets Oldenburg sind in der Basketball-Champions-League weiter auf Playoff-Kurs. Der Bundesligist siegte beim litauischen Spitzenclub Neptunas Klaipeda mit 73:69 (30:27) und steht mit sieben Erfolgen und vier Niederlagen in der Gruppe C auf Rang drei.