"Wir brauchen Planungssicherheit"

artikel-ansicht/dg/0/

Woltersdorf (MOZ) Um den Anforderungen an wachsende Übernachtungszahlen gerecht zu werden, wollen die Eigentümer des Campingplatzes in der Fangschleusenstraße das alte Rezeptionsgebäude durch ein neues ersetzen. Doch mit den Planungen geht es nicht voran - und daran ist die Gemeinde nicht unschuldig, sagen sie.

artikel-ansicht/dg/0/1/1542184/

Neben den Dauercampern, für die auf dem Campingplatz am Flakensee 65 Plätze zur Verfügung stehen, wurden im Jahr 2014 etwa 6350 Übernachtungen durch Kurzzeitcamper erfasst. 2015 waren es 7200 und im vergangenen Jahr schon 9500. "Zu uns kommen neben den Einheimischen auch Iren, Schweizer und Holländer, wir sind sehr beliebt", sagt Joachim Richter. Der Woltersdorfer kümmert sich im Auftrag der Eigentümerfamilie Staschinski aus Bielefeld, die den Campingplatz 2002 erworben hat, um die Anlage. Er sagt, dass die Entwicklung weiter ausbaufähig ist. "Die landesweite Verweildauer auf Campingplätzen liegt bei dreieinhalb Tagen, wir kommen mit derzeit 4000 Gästen auf zweieinhalb."

Bisher haben die Staschinskis gut 500 000 Euro in die Modernisierung des Platzes investiert. Der größte Brocken: ein neues, behindertengerechtes Sanitärgebäude. Um den wachsenden Nutzerzahlen Rechnung zu tragen, wollen die Eigentümer nun das aus den 1950er-Jahren stammende Rezeptionsgebäude durch ein neues ersetzen. 350 000 Euro soll es kosten. Im Erdgeschoss ist ein moderner Empfangsbereich für die Gäste geplant mit Räumen für Kinder und Jugendliche zum Spielen, im Dachgeschoss ein Wohnbereich für das Saisonpersonal. Der Ersatzneubau sei notwendig, da das alte Gebäude zunehmend verfalle. "Für neu ankommende Camper bietet sich im krassen Gegensatz zum modernen Sanitärgebäude hier ein Bild aus der grauen DDR-Vergangenheit", sagt Richter.

Doch um bauen zu können, müsste zunächst der Flächennutzungsplan geändert werden. "Dieser entspricht nicht der Realität", erklärt Richter. Obwohl der Campingplatz seit Ende der 1940er-Jahre existiere, tauche der Begriff im 1998 verabschiedeten Plan nicht auf. "Das hat die Gemeinde versäumt." Im größten Bereich, in dem das Sanitärgebäude steht, ist der Platz als Wald ausgewiesen - im vorderen Bereich, beim Rezeptionsgebäude, als Grünfläche Zeltplatz. "Um Planungssicherheit zu haben, müsste das gesamte Areal im Flächennutzungsplan als Campingplatz dargestellt werden", sagt Richter. Dazu zählt er auch den Parkplatz neben der Rezeption. "Wenn wir den naturnahen Charakter des Campingplatzes erhalten und die Autos außerhalb lassen wollen, brauchen wir diesen Platz als Parkfläche. Das Problem ist, dass diese Fläche nicht im Flächennutzungsplan erfasst wurde und damit Wald ist. Der Landesbetrieb Forst, der die Fläche an den Campingplatz verpachtet hat, wäre bereit, sie uns zu verkaufen, wenn sie als Fläche für den Campingplatz ausgewiesen wäre. So könnte er sie aus dem Waldgesetz entlassen."

Bereits im März hatten die Staschinskis der Gemeinde ein Konzept vorgelegt, in dem sie vorschlugen, einen Nachtrag zum Flächennutzungsplan zu erarbeiten, der das gesamte Areal als Campingplatz ausweist. "Passiert ist seitdem nichts", sagt Richter. "Dabei würde die Familie die Kosten für den Nachtrag übernehmen. Sie braucht endlich Planungssicherheit", fordert Richter.

Bauamtsleiterin Kerstin Marsand erklärte dazu, dass sie nur auf einen Bauantrag, nicht auf ein Konzept reagieren könne. Der Antrag liege seit 10. November vor. "Als Gemeinde haben wir Ende November eine planungsrechtliche Stellungnahme an das Bauordnungsamt des Kreises abgeben, das über den Antrag entscheidet." Sie persönlich schätze das Engagement der Eigentümer und sei für eine Weiterentwicklung des Campingplatzes, sagte Marsand. "Das Vorhaben muss aber rechtlich abgesichert sein." Daher habe sie in der Stellungnahme auch die Schwierigkeiten aufgezeigt, die noch bestünden. "Dazu zählt, dass das Areal im Flächennutzungsplan noch nicht als Campingplatz dargestellt ist. Das müsste geändert werden, aber dafür brauchen wir eine Entscheidung des Bauordnungsamtes."