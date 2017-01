Ski-Star Vonn startet eventuell Comeback in Ã–sterreich

artikel-ansicht/dg/0/

Zagreb (dpa) Ski-Star Lindsey Vonn könnte nach überstandenem Oberarm-Bruch möglicherweise schon am zweiten Januar-Wochenende wieder in das Weltcup-Geschehen der Alpinen in Österreich eingreifen, erklärte der Alpin-Direktor des US-Teams, Patrick Riml, am Rande der Rennen im kroatischen Zagreb.