Bronze-Junge liegt jetzt im Depot

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (MOZ) Aufmerksame Bürger haben die Bronzeplastik "Liegender Junge" im nördliche Lennépark offenbar davor bewahrt, gestohlen zu werden. Wie Pressesprecher Martin Lebrenz am Mittwoch mitteilte, waren im städtischen Kulturbüro mehrere Hinweise eingegangen, dass das Werk des Eisenhüttenstädter Künstlers Herbert Burschik von 1962 schräg auf dem Sockel liege. Mitarbeiter stellten am Dienstag bei einer Prüfung fest, dass einer der insgesamt drei Stahl-anker durchtrennt und die beiden weiteren Halterungen durch massive Gewaltanwendung bereits zur Hälfte herausgerissen waren. "Um einem Diebstahl zuvorzukommen, wurde die Bronzeplastik im Auftrag der Stadt kurzfristig durch die Firma Knösel demontiert und eingelagert", so Lebrenz weiter. Ob sie nach der Reparatur an gleicher Stelle wieder aufgestellt werden kann, ist ungewiss.