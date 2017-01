Rossmann macht den Anfang

artikel-ansicht/dg/0/

"Tut sich da überhaupt was?", "Kommen die Neuen wirklich?" Das sind Fragen, die in den vergangenen Wochen immer wieder von Besuchern des City Centers gestellt wurden. Und ja, es hat sich einiges getan, nur dass die meisten aufgrund der schalldichten Wände weder etwas von dem Baulärm noch von dem Baustaub mitbekommen haben.

Eine Fläche von knapp 9000 Quadratmetern wurde völlig neu gestaltet. Dort, wo früher der Real war, gibt es nun mehrere Ladeneinheiten. Als im Februar 2016 mit Penny, Edeka, Pfennigpfeiffer, Woolworth und "mister*lady" die fünf neuen Mieter für das Einkaufszentrum vorgestellt wurden, war kurzzeitig die Rede davon, die Bauphase im vierten Quartal abschließen zu wollen. "Das war unser Wunsch", betont Center-Manager Ingo Walter. Das wäre aber nur zu schaffen gewesen, wenn die Bauanträge sofort im Mai genehmigt worden wären, sagt er. Denn erst wenn die Baugenehmigung vorliegt, können Ausschreibungen getätigt werden. Doch das funktionierte nicht ganz so reibungslos. Bestimmte Unterlagen - unter anderem für den Brandschutz und die Hygiene - mussten nachgereicht werden.

Groll gegen die zuständige Behörde in Beeskow hegt Ingo Walter jedoch in keinster Weise. "Die haben uns alle sehr unterstützt", versichert er. Aber sie hätten nun mal ihre Vorgaben und daran müsse man sich auch halten. Letztlich ging das Baugeschehen dann im August richtig los. Zumal man auch erst Fachfirmen finden musste, die in der Lage waren, den Anforderungen und Regeln entsprechend alles umzusetzen und die vor allem Zeit hatten. Erneute Verzögerungen gab es dann in den Herbstmonaten, nachdem eine Baufirma wiederholt bestohlen wurde.

Doch die neue, größere Ladenfläche für Rossmann ist bereits fertig, abgenommen und auch übergeben worden. Nun fehlt bloß noch das Inventar. "Der Drogeriemarkt soll am 4. Februar eröffnen", teilt Ingo Walter erfreut mit. Und auch der Edeka, der auf der ehemaligen Fläche des Praktiker-Baumarktes zu finden sein wird, könnte Anfang des zweiten Quartals fertig werden. Während Marktkauf, der ebenfalls zu Edeka gehört, ein SB-Warenhaus sei und Niedrig Preise (NP) das Discounter-Segment bediene, werde der neue Markt im City Center ganz gezielt auf Lebensmittel setzen, sagte Edeka-Expansionsleiter Thomas Engel im vergangenen Jahr. Edeka ist für die Kunden zudem über einen zusätzlichen Außeneingang erreichbar.

Center-Manager Ingo Walter betont mit Blick auf alle Ungeduldigen aber auch: "Wir haben hier keine Nullachtfünfzehn-Baustelle." Allein in den jetzigen ersten Bauabschnitt hat die Eigentümer-Gesellschaft des City Centers, die IC Immobilien Gruppe, 5,7 Millionen Euro investiert. Und ein zweiter soll folgen, der wiederum 4 Millionen Euro kosten wird. Dazu gehört unter anderem der Umbau vieler Büroflächen im Obergeschoss, die zuvor von Real genutzt wurden, und der hintere Bereich des einstigen Supermarktes. Letztlich ist die Mietfläche in etwa noch mal so groß wie schon im ersten Bauabschnitt. Wann das Startsignal für die Phase zwei gegeben wird, steht allerdings noch nicht fest - auch wegen der Mietverhandlungen, erklärt Ingo Walter und sichert zu: Interessenten gibt es durchaus.

Heiko Dietel, Geschäftsführer der IC Asset Management GmbH, zeigte sich bereits bei der Vorstellung der neuen Mieter überzeugt, dass mit der nun gefundenen Lösung nicht nur eine neue Vielfalt in das City Center einzieht, sondern auch, "dass sich das Haus in eine neue Dimension und hin zu einem neuen Konzept entwickelt".