Kampf gegen den Schweinehund

Lukas Kagelmacher startet motiviert ins neue Jahr. "Alles läuft gut", sagt er, während er an der Brustpresse trainiert. Der 34-jährige Frankfurter ist seit zwei Jahren Mitglied im Fitinn in der Karl-Liebknecht-Straße. "Ich wollte etwas für meine Gesundheit tun, aber die Optik spielt natürlich auch eine Rolle", sagt er und lächelt verschmitzt.

Die Zahl derer, die mit genau diesen Zielen ins Fitnessstudio kommen, ist zum Jahresanfang naturgemäß sehr hoch. "Die guten Vorsätze sind schon ein Zugpferd", bestätigt Andy Theuerkauf, Inhaber des Fitinn, "aber wir möchten natürlich, dass die Leute bleiben und versuchen daher, sie langfristig zu motivieren." Dabei helfen ein abwechslungsreiches Angebot mit Cardio-, Geräte- und Freihanteltraining sowie verschiedene Kurse. "Wichtig ist, dass die Ziele und der Zeitraum, in dem man sie erreichen will, realistisch sind", hat Trainer Denny Rippler festgestellt. Alles andere sei ungesund und frustrierend. Um das zu verhindern, erstellt er mit den Mitgliedern individuelle Trainingspläne, die alle sechs bis acht Wochen angepasst werden. "Wechselnde Übungen beanspruchen verschiedene Muskeln und erhöhen den Spaß", sagt Denny Rippler. Das alles kostet 16,90 Euro im Monat, bei Abschluss eines Jahresvertrages. Wer sich dafür bis zum 9. Januar entschließt, trainiert zwei Jahre zum Preis von einem.

Auch bei Sina Möse, Inhaberin von Mrs. Sporty in der Cottbuser Straße, werden in den ersten Januarwochen verstärkt Termine fürs Probetraining gebucht. Ihr Angebot unterscheidet sich von dem anderer Fitnessstudios: Es richtet sich ausschließlich an Frauen, trainiert wird in einem Zirkel, in dem sich acht Kraft- und acht Ausdauerübungen alle 40 Sekunden abwechseln. Ein Trainer steht in der Mitte und greift korrigierend ein, sobald Übungen fehlerhaft ausgeführt werden. Zudem wird der Sport mit einer Ernährungsberatung verbunden.

"Unser Hauptklientel sind reifere Frauen über 50, die sich in ihrem Alltag wieder wohler fühlen wollen", sagt Sina Möse. Um ein großes Ziel zu erreichen, sei es wichtig, es in kleine Etappen zu unterteilen und sich über jeden Teilerfolg weiter zu motivieren. Kundinnen, die über Wochen nicht zum Training kommen, werden von der Studio-Chefin und ihren Mitarbeiterinnen auch persönlich angerufen. "Gemeinsam formulieren wir neue Ziele, arbeiten an der Motivation und halten so die Abbrecher-Quote gering", sagt Sina Möse. Kosten für das Gesamtpaket: 43,99 Euro bei Abschluss einer Jahresmitgliedschaft.

"Die meisten haben realistische Ziele", sagt Torsten Bergk, Geschäftsführer des Fitness-Centers beim USC Viadrina in der Logenstraße. Wer zwei- bis dreimal pro Woche trainiere, habe spätestens nach sechs Wochen eine deutlich bessere Kondition. Torsten Bergk rät davon ab, Trainingserfolge mit einer normalen Waage messen zu wollen. "Muskeln wiegen mehr als Fett, daher kann es passieren, dass man anfangs sogar zunimmt." Um Erfolge sichtbar zu machen, bietet er halbjährliche Körperfettmessungen an. Mitgliedschaften im USC werden für sechs Monate abgeschlossen und kosten zwischen 14 und 24 Euro pro Monat, je nach Status (Student, Rentner, Arbeitsloser) und Trainingszeit.