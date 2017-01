24 Hektar Wald fÃ¼r Eigenheime in Beeskow

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Mit einem neuen Wohngebiet will die Stadt Beeskow junge Menschen in der Stadt halten beziehungsweise in die Stadt holen. Dafür müssten aber zirka 24 Hektar Stadtwald abgeholzt werden.

Das Waldgebiet, das für die Baupläne ins Auge gefasst wird, erstreckt sich laut Plan zwischen der Lübbener Chaussee, die Kohlsdorfer Straße bis zum Reitplatz/Storkower Straße. Hier könnten in den nächsten Jahren zirka 200 Eigenheime entstehen. Die Stadt hofft, dass ab 2018 Grundstücke verkauft werden können. "Das ist unser Ziel", sagt Bürgermeister Frank Steffen. Es gebe bereits jetzt Bürger, die immer wieder nach Baugrundstücken fragten und vertröstet werden müssten.

Ehe die Bagger anrücken können, müssen noch zahlreiche Hürden genommen werden. Denn wenn Wald in Bauland umgewandelt werden soll, sprechen Naturschutz und Forstbehörde ein gewichtiges Wort mit. Von diesen beiden Behörden werden die meisten Bedenken erwartet. Schon jetzt hat die Untere Naturschutzbehörde gefordert, dass von Frühjahr bis Herbst Untersuchungen zu Fledermäusen, Insekten und Brutvögeln gemacht werden müssen.

Aber warum muss ausgerechnet Wald fallen für ein neues Wohngebiet? Gibt es nicht genügend andere Flächen in Beeskow? Fachbereichsleiterin Kerstin Bartelt führt dazu Analysen und Gutachten an. Diese hätten ergeben, dass die Stadt selbst über wenig Bauland verfüge. Private Eigentümer hätten entsprechende Anfragen abgelehnt. Flächen im Norden der Stadt seien wegen der Nähe zum Industrie- und Gewerbegebiet nicht geeignet, andere lägen in Trinkwasser- oder Hochwasserschutzzonen oder in Naturschutzgebieten. Im Ostteil der Stadt würde wertvolles Ackerland zum Opfer fallen, dagegen hätte es viele Einwände gegeben. Die Baufläche in Bahrensdorf lasse sich nicht erweitern.

"In den letzten zehn Jahren haben wir pro Jahr etwa zehn Einfamilienhäuser gebaut. Wenn der Trend anhält, brauchen wir das Wohngebiet Stadtwald", so Kerstin Bartelt. Und Bürgermeister Steffen fügt hinzu: "Wenn wir es nicht machen, tritt eine Stagnation ein und es besteht die Gefahr, dass junge Leute in andere Städte abwandern."

Ab Mitte Januar haben Träger öffentlicher Belange und Bürger Gelegenheit, die Flächennutzungsplanänderungen einzusehen und ihre Stellungnahmen abzugeben. In der Stadtverwaltung ist man sich im Klaren darüber, dass - sollte der Wald gerodet werden dürfen - mehr Hektar aufgeforstet als abgeholzt werden müssen. "Und wir werden hier auch nicht mit dem Harvester durch den Wald fahren und Kahlschlag machen, sondern die Fläche nach Bedarf und in verschiedenen Abschnitten erschließen", kündigt der Bürgermeister an.

Bei dem Stadtwald handelt es sich vor allem Laubmischwald.Insgesamt befinden sich rund 460 Hektar Wald im Besitz der Stadt Beeskow.