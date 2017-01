RBB:Â Kontaktmann des Berlin-AttentÃ¤ters schon einmal festgenommen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Der am Dienstag festgenommene mutmaßliche Kontaktmann des Berlin-Attentäters Anis Amri ist nach einem RBB-Bericht im November 2015 schon einmal in der Hauptstadt festgenommen worden. Der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, sagte der RBB-Abendschau, dass gegen den 26 Jahre alten Tunesier wegen einer schweren staatsgefährdenden Straftat ermittelt worden sei.

Der Festgenommene und zwei weitere Männer standen den Angaben zufolge damals im Verdacht, Sprengstoff für einen Anschlag in Düsseldorf besorgt zu haben. Bei der Durchsuchung eines Fahrzeugs in Berlin-Britz und einer Moschee in Berlin-Charlottenburg hätten die Ermittler jedoch keine Beweise gefunden.

Nach RBB-Informationen war der Mann als "relevante Person" eingestuft. Das bedeute, die Behörden hielten ihn nicht für einen potenziellen Attentäter, sondern für einen Unterstützer und radikalen Islamisten.