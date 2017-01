artikel-ansicht/dg/0/

Kremmen (OGA) Eine umfangreiche Geschwindigkeitsmessung hat am Dienstagvormittag in der Zeit von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr auf der Bundesautobahn 24 auf Höhe der Anschlussstelle Kremmen stattgefunden. Die Kontrolle führten Beamte des Verkehrsüberwachungstrupps Oranienburg mit dem Messgerät Poliscan Speed durch. Die Strecke ist auf 100 Kilometer pro Stunde begrenzt. 483 Geschwindigkeitsüberschreitungen im Buß- und Verwarnungsgeldbereich wurden festgestellt. Trauriger Spitzenreiter war ein Mercedes-Fahrer aus Pinneberg mit 168 Kilometern pro Stunde, der jetzt mit einem Bußgeld in Höhe von 440 Euro, zwei Punkten und zwei Monaten Fahrverbot rechnen muss. Neun ausländische Kraftfahrer wurden im Bußgeldbereich gemessen und kontrolliert. Sie mussten Sicherheitsleistungen zahlen.