Sternsinger besuchen Rathaus

Schwedt (MOZ) Dem Regen zum Trotz hat sich eine Gruppe von Sternsingern am Dienstag im Schwedter Rathaus eingefunden - einigen baumelt der Knirps noch am Handgelenk, als sie sich vor dem Rathauspersonal aufstellen.

Ab in die Sammelb├╝chse: Die Sternsinger haben dem B├╝rgermeister J├╝rgen Polzehl und Angestellten des Rathauses vorgesungen. Daf├╝r gibt es eine Spende f├╝r Kinder in Not. © MOZ/Oliver Voigt

"Von Tür zu Tür erzählen wir es weiter", fangen die Kinder zu singen an. Zu Beginn jedes Jahres - um den Dreikönigstag am 6. Januar herum - ziehen bundesweit Sternsinger in öffentliche Einrichtungen und Privathaushalte, um Geld für Kinder in Not zu sammeln. Die katholischen und evangelischen Pfarrgemeinden aus Schwedt und Angermünde senden auch in diesem Jahr rund 30 Kinder im Alter von fünf bis 15 Jahren aus, die gegen Gesang Spenden entgegennehmen.

"Wir sammeln heute für Kenia, dass die Menschen dort sauberes Wasser zu trinken haben", sagt ein Mädchen aus der Gruppe. Ein anderes führt fort: "Wir singen Euch heute, liebe Leute vom Leben und vom Regen, der leider nicht fällt."

Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf Kenia. Dort werden Projekte finanziell unterstützt, die Folgen des Klimawandels bekämpfen. Aber auch anderswo auf der Welt, in insgesamt 1550 Projekte, fließt das Geld, das die Sternsinger einnehmen.

Seit sieben Jahren besuchen die jungen Sänger das Schwedter Rathaus. "Weil es eine gute Tradition ist", sagt Bürgermeister Jürgen Polzehl (SPD), "und Traditionen soll man pflegen." Außerdem, so Polzehl weiter, könne es nicht schaden, wenn historische Botschaften ins Rathaus getragen werden.

Nicht nur historische Botschaften werden von den Sternsingern übermittelt, sondern mit ihrem Besuch auch der Segen für das neue Jahr. Dieser wird für gewöhnlich über der Haustür angebracht. Im Rathaus bekommt die Bürotür des Bürgermeisters den Segen 20*C+M+B+17 angeklebt. "Früher wurde das noch mit Kreide aufgemalt", bemerkt Polzehl. Heute sind die weißen Lettern und Zeichen auf schwarzes Klebepapier gedruckt und einfach anzubringen. Den Segen für das Bürgermeisterbüro sprach die ehrenamtliche Helferin Angelika Richter, die die Kinder auf ihrer Reise von Tür zu Tür begleitet.