Tausende Menschen in Oberhavel sitzen im Dunkeln

artikel-ansicht/dg/0/

Marienthal (GZ) Erneut saßen Tausende Menschen im Norden Oberhavels am Dienstagabend im Dunklen. Gegen 19.40 Uhr war eine abgebrochene Pappel auf eine Mittelspannungsleitung bei Marienthal gestürzt. Durch den Kurzschluss schalteten sich 29 Trafostationen ab, 1 600 Haushalte waren bis 20.37 Uhr ohne Stromversorgung. Neben Marienthal und Burgwall waren auch Teile von Zehdenick-Ziegeleiweg und Mildenberg sowie die Orte Tornow, Blumenow, Ringsleben, Wentow, Zabelsdorf und Ribbeck betroffen. Techniker der E.dis konnten den Schaden noch am Dienstagabend beheben. Erst vor einer Woche war in dem Bereich ein Baum in die Mittelspannungsleitung zwischen Neuhof und Burgwall gefallen. Wenig später stürzte auf die Ersatzleitung ein Baum, sodass insgesamt 1 700 Kunden über mehrere Stunden ohne Strom waren.