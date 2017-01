Radeln auf dem Gehweg

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Die neuen Regelungen im Verkehrsrecht beziehen auch Radfahrer mit ein. Sie müssen sich künftig zum Beispiel an Ampeln halten, die auch für Pkw gelten, statt sich an jenen für Fußgänger zu orientieren. Begleiter radelnder Kinder bis zu acht Jahre dürfen auch auf dem Gehweg fahren.

Bereits im Dezember wurden einige Vorschriften in der Straßenverkehrsordnung geändert. "Großartige Neuerungen gibt es nicht", sagt der Vorsitzende der Verkehrswacht Barnim, Walter Papritz. "Für Radfahrer hat sich aber ein bisschen was verändert." So müssen sich Fahrradfahrer seit dem 1. Januar an die Lichtzeichen für den Fahrverkehr halten, wenn keine besonderen Lichtzeichen für den Radverkehr vorhanden sind. Walter Papritz erklärt dazu: "Fahrradfahrer haben auf dem Gehweg nichts zu suchen."

So ist es auch nur folgerichtig, dass sich Radfahrer künftig nicht an der Fußgängerampel orientieren, sondern die Ampel beachten müssen, die zum Beispiel auch für PKW und Motorräder gilt. Die Fußgängerampel gilt für Radfahrer nur noch dann, wenn sie Fahrräder mit einbezieht, also ein Piktogramm für das Fahrradfahren enthält.

Das bedeutet, vorrangig ist immer die Fahrradampel zu beachten. Wenn keine vorhanden ist, zählt die Fahrbahnampel und zwar auch, wenn Radfahrer nicht die Fahrbahn, sondern einen Radweg benutzen und an diesem keine gesonderte Fahrradampel angebracht ist.

Zu den Vorschriften in der Straßenverkehrsordnung, die bereits seit Mitte Dezember in Kraft sind, gehört auch ein weiterer Punkt zum Thema Radfahren. Kinder bis zu einem Alter von acht Jahren müssen auf dem Gehweg fahren. Deren Begleiter mussten bislang aber trotzdem auf der Straße fahren. Dies wurde nun geändert. Eltern oder andere Begleiter von Kindern bis acht Jahre dürfen jetzt auch auf dem Gehweg mitfahren. Das gilt auch für Kinder ab elf Jahren, die eigentlich bereits auf der Straße fahren müssten. "Bis 10 können sie noch auf dem Fußweg fahren, danach müssen alle auf der Straße fahren", sagt Walter Papritz. Kinder ab elf Jahren dürfen also im Normalfall nicht mehr auf dem Gehweg fahren - begleiten sie aber jemand Jüngeren, dürfen sie ab sofort gemeinsam mit ihm auf dem Gehweg fahren.

Eingeführt wurde außerdem ein Zusatzzeichen für E-Bikes. Einige Elektroräder mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 25 Stundenkilometer dürfen nun auch auf Fahrradwegen fahren. Mit den neuen Verkehrsschildern werden die Radwege gekennzeichnet, auf denen diese E-Bikes fahren dürfen. Für schnellere Elektrofahrräder gelten die neuen Schilder allerdings nicht.

Ein anderes Zusatzzeichen wird hingegen bald abgeschafft: Ab 1. April sind Verkehrszeichen, die in einer Einbahnstraße den entgegengesetzten Radverkehr zulassen, ungültig. Bislang konnten Radler oftmals auch in entgegengesetzter Richtung durch eine Einbahnstraße fahren, wenn ein Zusatzzeichen darauf hinwies.