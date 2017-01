AfD wird eigenen Kandidaten aufstellen

artikel-ansicht/dg/0/

Nauen (MOZ) Die AfD wird laut Angaben ihres Kreisvorsitzenden Kai Gersch definitiv bei den Bürgermeisterwahlen in Nauen mit einem eigenen Kandidaten antreten. Das bestätigte er am Dienstag gegenüber dieser Zeitung. Mit Oliver Kratzsch von der SPD und Eckart Johlige von der CDU stehen bereits zwei Bewerber frühzeitig fest. Und: Manuel Meger (Ländliche Wählergemeinschaft plus Bauern) wird weiter als designierter Bürgermeisterkandidat gehandelt. Wann er offiziell nominiert wird, ist noch unklar. Sicher scheint indes zu sein, dass Minimum vier Kandidaten vermutlich im September dieses Jahres ihren Hut in den Ring werfen. Einzelbewerber können sich natürlich noch dazugesellen.

Das Personalkarussell dreht sich unaufhaltsam. Die AfD befindet sich laut Gersch aktuell im "Personalscreening". "In Nauen haben wir eine sehr engagierte Truppe mit knapp 15 Leuten. Wir haben den Anspruch, bei den Bürgermeisterwahlen mit einem Nauener erfolgreich abzuschneiden. Das ist klar. Bislang können wir allerdings noch keinen Namen nennen. Das wird frühestens im Februar geschehen", wie Gersch betonte. Er selbst hatte seinerzeit bei den Landratswahlen in Nauen und den Ortsteilen im vergangenen Jahr mit 24,8 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang gleichauf mit Roger Lewandowski (CDU) gelegen und nur knapp hinter Martin Gorholt, der 26,1 Prozent geholt hatte, den Kürzeren gezogen. Nauen sei deshalb für seine Partei sicherlich ein gutes Pflaster, wie er meinte. Der Kreisvorsitzende steht unlängst in Gespräche mit möglichen Kandidaten, die geeignet und glaubwürdig seien. "Wir benötigen jemanden, der den Wahlkampfstresse durchsteht und vor allem auch Bürgermeister werden will. Noch haben wir ein wenig Zeit. Im Februar wird aber sicherlich den Gremien ein Personalvorschlag unterbreitet."

Indes will die AfD weiterhin nichts dem Zufall überlassen. Schon jetzt sind Vertreter der Partei in einigen Kommunen als außerparlamentarische Opposition unterwegs. Sie besuchen etwa seit einiger Zeit Sitzungen in Nauen, Schönwalde oder aber Rathenow. Dort sind sie bislang in den kommunalen Parlamenten noch nicht verankert. "Wir bereiten uns mit Blick auf die Kommunalwahlen massiv auf das Jahr 2019 vor. Wir wollen inhaltlich schon jetzt intensiv am Ball bleiben und professionell agieren. Wir wollen schließlich nicht bei Null anfangen. Ich bin mir sicher, dass wir als Partei nicht von heute auf morgen verschwinden werden. Im Gegenteil: Ich denke, die AfD wird in vielen Kommunen vertreten sein. Das Gesicht von Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen wird sich ändern. Darauf bereiten wir uns nun vor. 2019 wird es viele Überraschungen geben", meinte er.