Gabriel lÃ¤dt zum Bombardier-Gipfel

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1542220/

Sowohl Dietmar Woidke (SPD) als auch sein sächsischer Amtskollege Stanislaw Tillich (CDU) - begleitet durch ihren jeweiligen Wirtschaftsminister - werden am Montag gespannt verfolgen, welche Strategie Gabriel einschlägt, um möglichst viele Arbeitsplätze an den sieben deutschen BT-Standorten zu retten. Allein im Hennigsdorfer Werk sind mindestens 500 Arbeitsplätze gefährdet.

Vor allem BT-Gesamtsbetriebsrat Michael Wobst und Olivier Hoebel von der IG Metall, die ebenfalls Teilnehmer der Runde sind, werden genau hinhören, ob Troger über die seit Monaten angemahnten Details zum Abbau von weltweit 5 000 Stellen bei BT sprechen wird.

Während alle Beteiligten das Treffen am Montag bestätigen, schweigt man im Bundeswirtschaftsministerium. Auf Nachfrage sagte dessen Sprecherin Beate Baron, das es sich um ein Arbeitsgespräch handele, über das weder im Vorfeld noch im Nachgang informiert werde. Sie bestätigte allerdings, dass es darum gehe, Arbeitsplätze zu sichern: "Gerade Hennigsdorf, Bautzen und Görlitz sind Traditionsstandorte im Eisenbahnbau."

Große Erwartungen an das Treffen knüpft Jan Otto, der vonseiten der IG Metall die sächsischen Betriebe vertritt: "Ich verspreche mir davon eine Menge. Da sitzt ja nicht irgendwer. Da sitzt der Bundeswirtschaftsminister." Es hängt somit auch von Gabriels Geschick ab, was aus den deutschen BT-Standorten wird. "Wir reden hier vor allem über den Erhalt der Schienenfahrzeugindustrie in Ostdeutschland", mahnt er an. Zugleich lobte er die Aktivitäten von Woidke und Tillich. Letzterer hatte den BT-Chef vor Weihnachten zu Gast und bot finanzielle Unterstützung an. Auch hierbei ließ sich Troger zum Stellenabbau nicht in die Karten schauen.