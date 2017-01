1300er-Marke kÃ¶nnte fallen

artikel-ansicht/dg/0/

Die Temperaturen haben im Dezember doch nicht ganz mitgespielt, sodass die Deckschicht erst zum Frühjahr aufgetragen wird, sagt Bürgermeister Gerd Regler. Befahrbar ist die Straße zwischen Kreuzung und dem Ortsausgang in Richtung Meyenburg aber schon. Mit der Freigabe wurde gewartet, bis die B 2 neu wieder offen war, damit sich der Lkw-Verkehr nicht auch noch durch Berkholz schlängelt.

Der Ortsteil Meyenburg hatte vier Wochen lang viel zu ertragen. "Das ist auch noch nicht das Ende des Schwerlastverkehrs", meint der ehrenamtliche Bürgermeister. Wir müssen uns mit den Bürgermeistern der umliegenden Gemeinden und Schwedts zusammensetzen und uns über ein Konzept verständigen, wie wir künftig mit den Verkehrsströmen umgehen. Die Dinge entwickeln sich weiter. Und bis 2020 sollten wir so viel an Infrastruktur fertig haben wie möglich. Dann läuft der Länderfinanzausgleich aus und die Mittel werden weniger."

Nach dem grundhaften Ausbau der Ortsdurchfahrt Berkholz als größte Baumaßnahme im letzten Jahr sind im Haushalt für dieses Jahr weitere Investitionen geplant. In Meyenburg ist die Schwedter Straße von der Kreuzung bis zur Einfahrt ins Gewerbegebiet auf einer Länge von etwa 750 Metern erneuerungsbedürftig. Hier stehen bei Regenwetter die Pfützen. Auch der Gehweg ist kaputt. "Für den Gehweg hat die Gemeinde einen Eigenanteil von 30 000 Euro eingeplant", berichtet Gerd Regler.

Außerdem sollen auch die Bushaltestellen mit Wartehäuschen ausgestattet werden, die bisher noch keins haben. "Wir haben viele Kinder dazubekommen", sagt der Bürgermeister. 2016 gab es fünf Babys in Berkholz-Meyenburg, in den Jahren davor noch mehr. Dieses Jahr wird weiterer Zuzug erwartet. Zwei kleine Baugebiete sind in Planung. "Vielleicht knacken wir die 1300er-Marke bei den Einwohnern", hofft Gerd Regler.

Eines der Baugebiete befindet sich auf dem Mühlenberg in Berkholz. Die Bauruine, die den Blick von der Straße her seit Jahren verschandelt, könnte auch bald verschwinden. Mit dem Eigentümer stehe man im Gespräch.

Weitere Maßnahmen sind die Dachreparatur an der Leichenhalle in Berkholz und die Installation von Sanitäranlagen im Dorfgemeinschaftshaus Meyenburg, damit der Saal für öffentliche Veranstaltungen genutzt werden kann. Dazu kommen Straßenerhaltungsarbeiten in Wohngebieten und die Unterhaltung von Anlagen. "Immerhin haben wir mehr als 100 bebaute Hektar. Das Land gibt nur Geld für Neuinvestitionen. Aber der Erhalt ist genauso wichtig", meint der Bürgermeister. Auch an die Jugend wird gedacht. 10000 Euro sind um Haushalt für neue Netzfanganlagen an den Bolzplätzen in Berkholz und Meyenburg eingeplant.

Ihm liegt noch ein weiteres Straßenprojekt am Herzen. Der Straßenabschnitt von der Kreuzung in Richtung Neubau wird immer löchriger. "Wir wollen den Anliegern anbieten, im Zuge der Deckschichtinstallation auf der Ortsdurchfahrt hier auch gleich Schwarzdecke raufziehen zu lassen", sagt er. "Wenn jeder etwas dazugibt, ist das nicht teuer und wir haben für die nächste Zeit Ruhe."

Wie in den anderen Gemeinden steht auch in Berkholz-Meyenburg die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED an, vor allem im kompletten Gewerbegebiet Meyenburg, im Grünen Ring und in der Steinstraße. In der nächsten Gemeindevertretersitzung soll darüber der Beschluss gefasst werden. "Seit 2003 gibt es in der Gemeinde keine alte Straßenlampe mehr. Aber wenn wir Gelegenheit zum Stromsparen haben, tun wir das", so Gerd Regler.

Berkholz-Meyenburg wird auch in diesem Jahr wieder Schauplatz einiger kultureller Höhepunkte werden. Tausende Besucher kommen jährlich Ende August zur Oder-Welse Oldtimer-Rallye. Der Dorfverein lädt zum Frauentag ein. Zum Jahresbeginn werden die Weihnachtsbäume verbrannt und zu Ostern gibt es Geselligkeit am Feuer. Im Berkholzer Gutsgarten wird in den Mai getanzt und auch an den Rapsblütentagen des Amtes beteiligt sich die Gemeinde. In der Kirche und über die Dorfgrenzen hinaus sorgt der Berkholzer Kirchenchor mehrmals im Jahr für künstlerisch hochwertigen Musikgenuss.