GroÃŸangelegte Messung rÃ¼ckt nÃ¤her

artikel-ansicht/dg/0/

Schorfheide (MOZ) Das Deutsche Geo-Forschungs-Zentrum (GFZ) plant, geophysikalische Messungen in der Gemeinde Schorfheide und in Randgebieten der Gemeinden Marienwerder und Joachimsthal durchzuführen. Der Antrag zum Forschungsvorhaben wird gegenwärtig beim zuständigen Landesbergamt geprüft. Parallel werden Behörden, Ämter und Grundstückseigentümer über die beabsichtigten Arbeiten informiert.

artikel-ansicht/dg/0/1/1542223/

Unscheinbar: So sieht ein Geophon aus, mit dem die reflektierten Signale wieder eingefangen werden. © DMT GmbH & Co. KG

Der Antrag für die Durchführung der wissenschaftlichen Messungen durchläuft ein umfangreiches Genehmigungsverfahren beim Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR). Gleichzeitig hat das GFZ den Informations- und Planungsservice IPS beauftragt, die im Messgebiet liegenden Ämter und Gemeinden sowie die staatlichen Behörden für die Forst- und Landwirtschaft aufzusuchen. Der IPS soll Genehmigungen zum Befahren von Straßen und Wegen sowie zum Auslegen von Messkabeln und hochempfindlichen Messinstrumenten einholen, den sogenannten Geophonen. Private Grundstückseigentümer und -pächter, deren Land im Messgebiet liegt, werden persönlich kontaktiert. Soweit erforderlich, werden auch Grundstücksbesitzer um Erlaubnis gebeten, auf ihren Grundstücken Geophone auszulegen.

Der beim LBGR eingereichte Antrag sieht vor, dass Vibrationsfahrzeuge über einen Zeitraum von vier Wochen ein Messgebiet von acht mal acht Kilometern abfahren. Losgehen soll es möglichst noch im Januar. Über eine auf den Boden gepresste Metallplatte werden dann Schallwellen in den Untergrund eingestrahlt, die von den Gesteinsschichten unterschiedlich reflektiert werden. Die Stärke der dabei entstehenden Vibrationen entspricht in etwa denjenigen eines auf Kopfsteinpflaster vorbeifahrenden LKW. An der Erdoberfläche registrieren Geophone die Signale und leiten sie an einen Messwagen weiter. Aus Ankunftszeit und Form der Echos kann ein detailliertes Bild des Untergrunds berechnet werden. Damit können Rückschlüsse auf die Eigenschaften des Untergrunds und damit auf eine mögliche Nutzung tiefer Erdwärmeressourcen gezogen werden.

In einer öffentlichen Veranstaltung im November in Groß Schönebeck wurde das Forschungsvorhaben vorgestellt. In den Ämtern und Gemeinden liegt Infomaterial aus. Vor Beginn der Messungen werden Wissenschaftler vor Ort die Technik vorstellen und den Ablauf der Messungen erläutern.

Bei Fragen zu Betretungsrechten: Tel. 0176 47134092, per Mail schorfheide@ips-celle.de; Fragen zum Projekt: Tel. 0331 2881571, Mail spalek@gfz-potsdam.de