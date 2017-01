FSV Dynamo hat groÃŸe PlÃ¤ne

artikel-ansicht/dg/0/

Neben einigen organisationstechnischen Fragen ging es in dieser Sitzung vor allem darum, besser auf die komplexer werdenden veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen eingestellt zu sein und ein zukunftsorientiertes tragbares Vereinskonzept mit entsprechenden Maßnahmen zu entwickeln.

In einer langen Diskussion entstand die "Agenda 2020" mit folgenden Schwerpunktthemen: Ständiger Kontakt zu den Printmedien, regelmäßig erscheinende vereinsrelevante Meldungen in der Lokalzeitung, auf Facebook und der Homepage, ständige Aktualisierungen der Facebook-Seite sowie der Homepage. Aktuelle und neue Sponsoren sollen mittels Konzepten (Flyer, Vereinsmappen) begeistert werden. Des Weiteren sollen aus den eigenen jährlichen Events höhere Erlöse erzielt werden. Ein neuer Verkaufsraum mit Zuschauertoiletten ist geplant, die Installation einer automatischen Beregnungsanlage auf dem Hauptplatz soll erfolgen, der zweite Pavillon (Männerkabine, Schiedsrichterkabine, Kraftraum) aus- und umgebaut werden.

Der Verein will sich weiterhin aktiv an der Integration von Flüchtlingen beteiligen. Junge talentierte Spieler sollen mit Hilfe von ortsansässigen Firmen an den Verein gebunden werden. Perspektivisch soll die 1. Männermannschaft der höchsten Spielklasse Brandenburgs und die 2. Mannschaft der höchsten Spielklasse des Fußballkreises Ostbrandenburg angehören.