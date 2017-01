VBB jetzt mit 4-Fahrten-Karte

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Fahrgäste des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB), die in den kreisfreien Städten Potsdam, Frankfurt (Oder) und Brandenburg an der Havel die neuen "4-Fahrten-Karten" erwerben, können damit den am 1. Januar in Kraft getretenen Preisanstieg um 10 Cent je Einzelticket vorerst umgehen. Darauf machte der VBB in einer Pressemitteilung aufmerksam.