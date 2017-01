Preussen streben Doppelsieg an

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Nach dem Bürgermeister-Turnier steht am Freitag das nächste Hallenfußball-Highlight im Barnim an: der arxes-tolina-Cup geht in die sechste Runde. Ausrichter FV Preussen Eberswalde will den Erfolg aus dem vergangenen Jahr wiederholen und sich den Sieg schnappen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1542226/

Drei Tage Budenzauber erwartet die Fußballfans an diesem Wochenende in der Eberswalder Westend Sporthalle. In diesem Jahr wurde der arxes-tolina-Cup sogar auf drei Tage erweitert.

Den Anfang machen wie immer Brandenburger Top-Teams am Freitagabend. "Wir freuen uns, ein sehr prominentes Teilnehmer-Feld zu haben", so Preussens Präsident Danko Jur.

Titelverteidiger ist Gastgeber Preussen Eberswalde. Die Oberbarnimer schafften es im vergangenen Jahr, sowohl den Bürgermeistercup zu gewinnen als auch den arxes-tolina-Cup. Diesen Erfolg würden sie in diesem Jahr gerne wiederholten, wie Danko Jur verrät. Der Anfang ist gemacht. In der vergangenen Woche holte das Team unter Leitung von Co-Trainer Steffen Sasse den Sieg beim Bürgermeister-Cup. Am Freitag nun wartet die nächste Herausforderung. Im vergangenen Jahr setzte sich Preussen im Finale nach Neunmeterschießen gegen den Eisenhüttenstädter FC Stahl durch. Und diesmal? Man darf gespannt sein.

Denn sieben andere Teams wollen den Preussen-Sieg verhindern. Darunter mit dem 1. FC Frankfurt und dem FC Strausberg zwei Mannschaften aus der Oberliga. Dazu kommen mit dem FC Eisenhüttenstadt, TuS Sachsenhausen zwei Brandenburgligisten, der 1. FC Union Berlin U 19 als Regionalligist, FSV Bernau aus der Landesliga sowie Grün-Weiß Ahrensfelde, die sich beim Bürgermeistercup qualifiziert haben.

"Wir wollten ein Turnier entwickeln, das ein gewisses Niveau in Berlin und Brandenburg hat und was uns absetzt von den anderen Turnieren", erklärt Danko Jur. Das scheint inzwischen gelungen zu sein. "Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr keine Absagen bekommen haben." Sponsor Peter Heilmann erklärt: "Wir erwarten wieder rund 700 Zuschauer." Und er versprach: "Inzwischen ist der arxes-tolina-Cup ein Traditionsturnier geworden, daher werden wir es auch in den nächsten Jahren weiterführen."

Auch in diesem Jahr wird es übrigens wieder eine Tombola geben, zu gewinnen gibt es unter anderem das Handy Samsung Galaxy D/ sowie ein iphone 6. Der beste Spieler, beste Torwart und der Torschützenkönig erhalten jeweils ein iPad mini. Für Essen und Getränke ist wie immer bestens gesorgt. Die Siegerehrung wird gegen 22.30 Uhr stattfinden.

Am Sonnabend gehört der Tag zunächst dem ganz kleinen Fußball-Nachwuchs. Von 10 bis 13.15 Uhr spielen dann die G-Junioren ihren Mini-Cup.

Die Alten Herren sind dann am Nachmittag an der Reihe im Sportkomplex Westend. Beim Ü 35-Cup treten dann Teams aus der Umgebung gegeneinander an. "Diese Veranstaltung haben wir mitaufgenommen auf ausdrücklichen Wunsch einiger Fußballer", sagt Danko Jur. Die werden in Spielen zu je zwölf Minuten gegeneinander antreten.

Zum zweiten Mal gibt es im Rahmen des arxes-tolina-Cups wieder das Turnier für die B-Junioren. "Wir haben den B-Junioren-Cup ins Leben gerufen, weil es gerade für diese Altersklasse im Großfeldbereich nur sehr wenige Turniere gibt", verrät Danko Jur. "Außerdem spielen unsere vereinseigenen B-Junioren in der Brandenburgliga, sie sind sozusagen ein Aushängeschild für uns."

Im Rahmen der Pressekonferenz zum arxes-Cup überreichte Danko Jur auch ein Geschenk an Sponsor Peter Heilmann. Er bekam das originale DDR-Nationalmannschaftstrikot des Preussen-Trainers Frank Rohde. Der trug zu seinen aktiven Zeiten die Nummer 3. "Das Trikot würde ihm aber heute wohl auch nicht mehr passen", witzelte Danko Jur.