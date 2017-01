Biogas fÃ¼r warme Wohnungen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1542227/

Klimaschutz ganz praktisch: Heizungsanlagen müssen bereits seit dem Jahr 2015 mit einem Energielabel gekennzeichnet sein. Der Verbraucher soll damit motiviert werden, möglichst effiziente Geräte zu kaufen. Auch Kommunen können so in ihren Gebäuden viel Ge

Klimaschutz ganz praktisch: Heizungsanlagen müssen bereits seit dem Jahr 2015 mit einem Energielabel gekennzeichnet sein. Der Verbraucher soll damit motiviert werden, möglichst effiziente Geräte zu kaufen. Auch Kommunen können so in ihren Gebäuden viel Ge © dpa

Ein bisschen Vorlauf gibt es bereits: Bei einer Begehung von vier kommunalen Gebäuden konnten teils erhebliche Energiesparpotenziale festgestellt werden. "Wir schätzen sie auf mindestens 15 Prozent", sagt Verwaltungsmitarbeiterin Britta Kopischke. Das entspreche etwa 70 000 Kilowattstunden oder 4200 Euro pro Jahr. Bereits mit Maßnahmen, die kaum Geld kosten, könnten in den Bereichen Gebäudehülle, Haustechnik und Beleuchtung gute Ergebnisse erzielt werden. Ein Beispiel: eine Zeiteinstellung für die Heizung in der Turnhalle Seefeld. Britta Kopischke verweist in diesem Zusammenhang allerdings darauf, dass der Anteil der kommunalen Gebäude am gemeindeweiten Kohlendioxid-Ausstoß eher gering ist. "Trotzdem wollen wir gegenüber den Bürgern als Vorbild fungieren", so die Rathausmitarbeiterin.

In einer weiteren Maßnahme geht es um ein Energiesparmodell an der Grundschule im Rosenpark, der Europaschule sowie den städtischen Kindertagesstätten. Die Firma Stratum GmbH aus Berlin wird die Einrichtungen über einen Zeitraum von drei Jahren betreuen und auch energetische Bewertungen der Gebäude vornehmen. Zudem sollen die Kinder und die Mitarbeiter für den Klimaschutz sensibilisiert werden und als Multiplikatoren wirken.

Besonders im Blick hat man in Werneuchen die Straßenbeleuchtung, da die Rechnungen für den Strom regelmäßig sehr hoch sind. "Die begonnene Sanierung sollte daher konsequent fortgesetzt werden", findet Britta Kopischke. Das vorhandene Einsparpotenzial schätzt sie in diesem Fall sogar auf rund ein Drittel. Das wären pro Jahr 30 000 Euro. Um die Investitionen möglichst gering zu halten, wird eine Umrüstung auf LED-Leuchten vorgeschlagen. Auch Fördermöglichkeiten sollten genutzt werden. So unterstütze das Bundesumweltministerium besonders effiziente Straßenbeleuchtungssanierungen mit bis zu 30 Prozent, heißt es. Die Umsetzung der Maßnahme könnte sukzessive bis Ende des Jahres 2020 erfolgen. "Mit 70 Prozent pro Lichtpunkt ist die Senkung des Kohlendioxid-Ausstoßes schon deutlich spürbar", so die Mitarbeiterin weiter.

Auch die privaten Haushalte sollen bei ihren Bemühungen ums Energiesparen unterstützt werden. "Die Möglichkeiten sind auch in diesem Bereich groß", betont Britta Kopischke. Die Kommune will deshalb dafür sorgen, dass die entsprechenden Beratungsangebote der Verbraucherzentralen und des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) noch bekannter werden.

Die Werneuchener wollen sich ferner für eine Verbesserung des ÖPNV-Angebots für die Pendler einsetzen. "Wünschenswert wäre ein S-Bahn-Anschluss in Verlängerung der Linie S7", heißt es dazu in dem Maßnahmenkatalog. In dieser Frage ist sicherlich eine zukunftsweisende Lobbyarbeit gefragt. Regelmäßige Kontakte zum brandenburgischen Landesverkehrsministerium, zum Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) oder auch zur Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) könnten sich da möglicherweise langfristig auszahlen.

Die schon vorhandene Biogasanlage produziert nach Angaben der Stadt einen deutlichen Wärmeüberschuss von 500 Kilowatt. Damit wäre es möglich, beispielsweise die Europaschule und weitere Gebäude zu versorgen. Allerdings sei das noch nicht wirtschaftlich. Dies könnte sich jedoch ändern, wenn Abnehmer aus dem potenziellen Baugebiet Wegendorfer Straße hinzukommen. Der Betreiber der Biogasanlage will das Wärmenetz zwar nicht betreiben, ist aber bereit, die Wärme abzugeben.

Darüber hinaus gibt es auch die Idee, Grünabfälle einer klimafreundlichen Verwertung zuzuführen. Dafür müsse jedoch zunächst ein Konzept erarbeitet werden und dies in einem größeren Rahmen - idealerweise in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Barnim, wie es heißt.

Die Werneuchener Verwaltung will ferner die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs prüfen. Auf Strecken bis zu 100 Kilometer pro Tag und einer hohen Jahresfahrleistung seien diese durchaus praktikabel und häufig wirtschaftlich zu betreiben, so Britta Kopischke.

Die Umsetzung des Maßnahmenkataloges soll regelmäßig überprüft, gesteuert und angepasst werden.