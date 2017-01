GlÃ¼ckwÃ¼nsche fÃ¼r den WAZ-Vorsteher

artikel-ansicht/dg/0/

Denn Gerhard Schulzes Verdienste um den Aufbau einer funktionierenden und effektiven öffentlichen Wasserver- und Abwasserentsorgung in der Region sind unbestritten. Der in Seelow geborene und in Dolgelin aufgewachsene Jubilar hat Erfahrungen auf dem Gebiet mitgebracht. Denn er hatte in Bad Freienwalde einst den Beruf des Meliorationstechnikers erlernt und fünf Jahre ausgeübt. 1978 wechselte Schulze dann zur VEB Wasserversorgung und Abwasserbehandlung (WAB) nach Frankfurt. Mit dem Fachschulstudium der Staatswissenschaften holte er sich später das Rüstzeug, um 1984 das Bürgermeisteramt in seinem Heimatort Dolgelin anzutreten, das er bis 1993 inne hatte.

Als es nach der Wende darum ging, die Wasserwirtschaft in kommunale Hand zu überführen, war sein Sachverstand auf beiden Gebieten - dem kommunalen wie wassertechnischen - gefragt. Gerhard Schulze wurde Vorsitzender der Vereinigung der kommunalen Anteilseigner des 1990 in die Märkische Wasserversorgung und Abwasserbehandlung (MWA) umgewandelten Wasserbetriebes und kommunalisierte diesen. - Ehrenamtlich, neben der Aufbauarbeit im WAZ Seelow. Als Bürgermeister zunächst Vorsitzender der Verbandsversammlung, wurde Gerhard Schulze 1992 zum Vorsteher gewählt. Im Oktober 2016 wurde der Frankfurter wiedergewählt.