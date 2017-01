Schon 1200 GÃ¤ste im StillcafÃ©

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Mehr als 1200 Besucherinnen waren in den zurückliegenden fünf Jahren im Strausberger Stillcafé im Krankenhaus Märkisch-Oderland zu Gast. Am 14. Januar ab 15 Uhr sind nun ehemalige Besucher und werdende Mütter mit ihren Kindern zu einer Geburtstagsfeier eingeladen. Dann wird gemeinsam mit Mitarbeitern in der Cafeteria des Krankenhauses das fünfte Jubiläum gefeiert. Mit dabei sein werden auch die Hebammen Dana Schmiedel und Anke Auerbach, die beide schon bei der Eröffnung Mitte Januar 2012 die Gäste begrüßt hatten.

Damals hatten ihnen Mütter immer wieder erklärt, dass sie sich auch nach der Entbindung Unterstützung im Umgang mit den Babys wünschen würden. Daraufhin ist dann in der zweiten Etage auf der Station 4 das Stillcafé eingerichtet worden. Dort können sich die Mütter seither in entspannter Atmosphäre an jedem ersten und dritten Mittwoch im Monat von 12.30 bis 14 Uhr Ratschläge zu den Themen Stillen, Ernährung, Beikost, Schlaf und motorische Entwicklung des Kindes holen. Außerdem bietet der Treff interessierten Frauen eine gute Gelegenheit, mit anderen Müttern Erfahrungen auszutauschen.

Für die Jubiläumsfeier am 14. Januar werden Dana Schmiedel und Anke Auerbach ein kleines Programm vorbereiten. Kinderärztin Dr. Sigrun Franke wird einen Vortrag über Unfälle im Haushalt und was im Ernstfall zu tun ist halten. Von Diabetes-Beraterin Sandra Thiedig werden die Teilnehmer bei Kaffee und Kuchen erfahren, was zu einem gesunden Abendessen gehört.

Anmeldungen für die Geburtstagsfeier im Stillcafé werden erbeten unter Tel. 03341 5222400.