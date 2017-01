Slubice lÃ¤dt zu etwas anderer Neujahrsmusik

artikel-ansicht/dg/0/

Sie leitet die Musikschule der Nachbarstadt und den Chor "Adoramus", dem seit Jahren auch Frankfurter Sänger die Treue halten. Zudem ist sie Chefin der "Slubicer Musikgesellschaft", welche die Neujahrskonzerte organisiert. Diese finden am Sonnabend um 17 und 20 Uhr im Collegium Slubice an der Stadtbrücke statt.

Filmmelodien und Südamerikanisches

"In diesem Jahr besteht das Konzert aus zwei Teilen", kündigt Barbara Weiser an. "Im ersten wird das Publikum bekannte Filmmelodien hören, die von dem in Polen sehr populären Sänger Michal Grobelny präsentiert werden." Der 22-Jährige aus Szczecin hat bei Talenteshows im Fernsehen wie "The Voice of Poland" vordere Plätze belegt. Sein Repertoire reicht von James-Bond-Streifen über den "König der Löwen" bis hin zu Frank Sinatra.

Den zweiten Teil gestalten Musiker aus Lateinamerika gemeinsam mit Slubicer Solisten, dem Chor Adoramus sowie Tänzern. "Es wird garantiert wieder sehr stimmungsvoll", verspricht die musikalische Leiterin.

Karten zu 75 Zloty (17,50 Euro)gibt es an der Abendkasse oder vorab in der Musikschule, ulica Wojska Polskiego 142 (8.30 Uhr-16.30 Uhr).