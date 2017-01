Saberdest wechselt nach Berlin

05.01.2017 06:15

Thema

Einheit Zepernick lÀdt zum Hallen-Kick

Bernau (MOZ) Auch in der Sporthalle am Wasserturm in Bernau wird an diesem Sonntag Hallenfußball gespielt. Kreisoberligist Einheit Zepernick lädt zum " Seven-Lane-Cup... mehr