"Erfreulich stabile Einwohnerzahl"

Herr Gotzmann, was ist für Sie das Bedeutendste im vergangenen Jahr gewesen?

Für unser Amt war die Stabilisierung der Einwohnerzahl besonders wichtig. Im Amt Gartz (Oder) haben 6838 Bürger ihren Hauptwohnsitz. Davon sind 992 polnische Einwohner.

Warum ist Ihnen das so wichtig?

Wenn wir eine Stabilisierung der Einwohnerzahl feststellen, so ist das für den ländlichen Raum ungewöhnlich. Nur zehn Prozent der Städte und Gemeinden in Ostdeutschland haben stabile oder steigende Einwohnerzahlen. Dazu gehören Dresden, Rostock, Leipzig, Berlin und eben ein Zipfel im Nord-Osten des Landes Brandenburg - das Amt Gartz (Oder). Für unsere Gemeinden läuft das gut, obwohl nicht alles harmonisch in den Gemeindevertretungen abgeht.

Wer trägt zu den erfreulichen Einwohnerzahlen bei?

Das sind nicht nur polnische Neubürger, die nach Gartz und in die Dörfer ziehen, sondern Rückkehrer in die Uckermark. Junge Leute kommen zurück und suchen bewusst die Heimat und ihre Familien. Es ist schön, wenn diese Menschen unsere Region als Heimat begreifen. Daran wollen wir arbeiten.

Wie soll das geschehen?

Manchmal sind es Kleinigkeiten, mit denen man junge Familien gewinnt. Wir haben 2016 zum Beispiel die Öffnungszeiten in der Amtsverwaltung dem Bedarf von Berufstätigen angepasst. Wir wollen besser ansprechbar sein. Unsere Kindergärten und Schulen leisten sehr gute Arbeit und sind bestens ausgelastet.

Wie geht es den Gemeinden im Amt Gartz?

Wir freuen uns über die Rückkehr in eine geordnete Haushaltswirtschaft. 2016 war das erste Jahr, in dem alle fünf Gemeinden und das Amt ohne Haushaltssicherungskonzept gearbeitet haben.

Worauf führen Sie das zurück?

Die Steuern fließen, das heißt die Gemeinden haben eine gute Einnahmelage. Außerdem war der Doppelhaushalt 2015/16 ein guter Konsens, weil man nicht mehr ausgibt, als man hat. Wir arbeiten daran, dass wir Haushaltsentwürfe vorlegen, in denen das fortgeführt wird.

Die Stadt Gartz ist aber immer noch zu strengem Sparen angehalten.

In Gartz haben wir eine angespannte Haushaltslage, weil die Stadt eine schlechtere Einnahmesituation hat als zum Beispiel die Gemeinde Casekow. Außerdem drücken in Gartz die kommunalen Wohnungsbaukredite sehr. Dabei gibt es eine lange Wunschliste, was in Gartz gemacht werden muss, zum Beispiel die Sanierung der Grundschule und das Erneuern von Gehwegen.

Bleiben wir bei der Grundschule. Wie steht es um die viel diskutierte und lang ersehnte Sanierung?

Gerade läuft die europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen. Die 2014 gewählte Stadtverordnetenversammlung hat erstmals im Haushalt 2015/16 Finanzmittel in Höhe von 92 000 Euro eingestellt. Diese Eigenmittel reichen nicht, sie müssen aufgestockt werden. Daran arbeiten wir.

Die Leute sagen, wir haben doch schon Fördermittel.

Das war nur eine In-Aussicht-Stellung. Die Stadtverordneten wissen, dass für die 2,7 Millionen Euro Fördermittel, die im Raum stehen, Eigenmittel von 900 000 Euro notwendig sind. Ich muss es deutlich sagen: Wir bemühen uns um fremdes Geld, weil unser eigenes nicht reicht. Es gibt keinen Anspruch auf Fördermittel.

Mit Fördermitteln ist ja im Amt Gartz Einiges erreicht worden.

Genau. Die B 2/Kastanienallee in Gartz ist saniert worden und sieht so schick aus, dass Leute von außerhalb darüber reden. Im Mai 2016 erfolgte der erste Spatenstich für die Sanierung der Landesstraßen durch Casekow.

Wie geht es dort jetzt weiter?

Der Straßenbau wird fortgesetzt. Außerdem werden im ersten Halbjahr 2017 das Mehrzweckgebäude und das Gebäude der alten Schule abgerissen. Bis Ende des Jahres wird der Dorfplatz gemacht und dadurch das Herz von Casekow aufgewertet. Alle diese Maßnahmen kosten 2,5 Millionen Euro.

Und in anderen Ortschaften?

Wir arbeiten an der Ortsdurchfahrt Schönfeld. Das Vorhaben ist noch nicht ausfinanziert. Vielleicht kann der Landkreis die Straße machen und die Gemeinde Tantow Gehwege und Straßenbeleuchtung. Das würde ein Gemeinschaftsvorhaben mit Fördermitteln sein. Außerdem stimmen wir gerade den zweiten Teilabschnitt zur Sanierung der B2 von Gartz Richtung Stettin ab.

Wie klappt die Zusammenarbeit mit dem Landkreis?

Sehr gut. Bestes Beispiel ist die Sanierung von Oderschrott. Dort haben die Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow, Landkreis und Land eine gemeinsame Lösung gefunden und durchgesetzt.