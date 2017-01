GÃ¤ste am Futterhaus vermisst

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Amsel, Kohlmeise und Fink werden seltener - besonders in diesem Winter empfinden viele die Anflüge auf ihr Futterhäuschen als rückläufig. Die jährliche bundesweite Zählaktion des Naturschutzbundes (Nabu) am Wochenende soll Aufschluss bringen.

In den vergangenen Wochen ging immer wieder die gleiche Frage beim Nabu Brandenburg ein: Wo bleiben die Vögel? Manfred Pohl, Vogelexperte beim Nabu sagt: "In der Tat sind derzeit relativ wenige Vögel zu sehen." Mit der jährlichen bundesweiten Aktion der Umweltorganisation vom 6. bis 8. Januar sind Tierfreunde nun aufgefordert, je eine Stunde lang die Vögel einer Art zu zählen, die gleichzeitig am Futterhaus oder im Garten zu sehen sind. Die Daten können dann an den Nabu gegeben und im Anschluss durch Fachleute ausgewertet werden. Als Langzeitstudie dient diese Mitmachaktion dem Schutz der Artenvielfalt, so der Nabu.

Aber warum glauben viele Menschen, dass die Vögel wegbleiben? Ein wichtiger Punkt sei das schlechte Brutjahr in 2016. Es gebe einfach weniger Nachkommen, erklärt der Nabu Brandenburg. Belastbare Daten gebe es nicht. Gefühlt seien die Populationen der Singvogelarten in diesem Jahr deshalb nicht besonders stark.

Im Eberswalder Raum, so berichtet Andreas Reichling, Vorsitzender des Nabu-Kreisverbandes Barnim, sei das vergangene Jahr ganz einfach zu trocken gewesen. "Insgesamt war das letzte Jahr kein besonders gutes", sagt er. "Das kann zu Futterengpässen geführt haben. Etliche Bruten sind vielleicht nie ausgeflogen", erklärt der 40-jährige Eberswalder weiter. In anderen Regionen sei es die zu feuchte Witterung gewesen, die dazu geführt haben könnte, dass Jungvögel versterben.

Zusehends fehlende Grünflächen, sterile Gärten und monotone Landschaften würden den Tieren zusätzlich ihre Lebensgrundlage entziehen, erklärt er weiter. Seltene Arten wie Mittelspecht, Sumpf- oder Schwanzmeise benötigen ganz spezielle Bedingungen, die sie immer seltener vorfinden würden. "Die Tiere bewegen sich auf der Suche nach Futter und Lebensraum durch ganz Deutschland, auch in die Nachbarländer", sagt Reichling.

Ein anderer Grund dafür, warum die Tiere nicht ans Futterhaus kommen, ist, dass die Tiere bei milden Temperaturen auch im Winter ausreichend Futter finden. Zudem seien viele Wintergäste noch gar nicht eingetroffen. Die Vogelgrippe, so Reichling, würde keine Rolle spielen.

Er selbst empfinde die Lage noch nicht als ungewöhnlich. "In meinem Garten ist die Zahl der Vögel nicht rückläufig. Das variiert aber stark von Region zu Region", sagt Reichling. Um diese regionalen Schwankungen nachweisen zu können, seien die Zählungen der Wintervögel - in diesem Jahr bereits zum siebten Mal - derart wichtig. Die Aktion, bei der im vergangenen Jahr 5400 Brandenburger teilnahmen, bietet zwar keine wissenschaftlichen Daten - dazu sind diese zu willkürlich und fehleranfällig - sie spiegeln aber Trends wider, sagt Reichling. "Und diese sind wichtig, um unsere heimischen Singvögel zu schützen."

"Der Barnim ist leider nicht so stark, was die Beteiligung angeht", sagt Andreas Reichling. Um die Geduldsprobe attraktiver zu machen, verlost der Nabu Preise unter den Teilnehmern. Je mehr Menschen teilnehmen, desto besser könnten Entwicklungen überwacht werden.

Stunde der Wintervögel vom 6. bis 8. Januar: Wie es geht: www.stundederwintervoegel.de, Daten können dort oder unter Tel. 0800 115 7175 angegeben werden