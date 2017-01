Wahlen in GroÃŸmutz und NeulÃ¶wenberg

artikel-ansicht/dg/0/

Großmutz/Neulöwenberg (GZ) Die Einwohner von Großmutz und Neulöwenberg werden am 9. April erneut an die Wahlurnen gerufen, um die Vertreter ihrer Ortsbeiräte zu bestimmen. Jeweils drei Sitze sind zu vergeben. Bislang teilten sich die in Großmutz Manfred Augner (LGU) und Jürgen Otto Schneider (SPD) sowie in Neulöwenberg Christin Olechnowicz (SPD) und Frank Winkler (CDU). Dabei hatten sowohl Augner als auch Olechnowicz bei der Wahl so viele Stimmen erhalten, dass ihnen jeweils zwei Sitze zugesprochen worden waren. Deshalb bestanden diese beiden Ortsbeiräte nur aus zwei Mitgliedern. Durch den Tod von Augner und den Wegzug von Christin Olechnowicz bleiben damit jeweils nur noch ein Ortsbeiratsmitglied übrig. Deshalb wurden die Beiräte nun offiziell aufgelöst und Neuwahlen für Sonntag, 9. April, angesetzt.