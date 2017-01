artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Der Vorverkauf für das alljährliche Konzert von Blues-Legende Mitch Ryder (19. März, 20 Uhr) mit Engerling als Begleitband hat gerade erst begonnen, und mit 25 Euro sind sie auch nicht ganz billig. Aber die Tickets gehen schnell weg, sagt die Leiterin der Einrichtung, Beate Simmerl. Im Programm der Kulturgießerei sind eine Reihe von Veranstaltungen jetzt schon ausverkauft, das Konzert von Wenzel zum Beispiel. An diesem Wochenende beginnt das Programm im neuen Jahr mit einem Abend, an dem der Liedermacher Hendrik Zühlke, das Veranda Trio, und die "FriedrichsEiche Bluesband" nacheinander spielen (Sonnabend, 20 Uhr, Karten im Vorverkauf 10 Euro).

Die hausgemachte Schauspielproduktion "Richtfest" des Theaters aus Schöneiche am übernächsten Wochenende ist dagegen schon weitgehend ausverkauft. Nur eine einzige Karte gibt es am 14. Januar noch, ansonsten müssen sich Theaterfans bis zum zweiten Februar-Wochenende gedulden. Noch im Januar, am Sonntag, 22.1., 16 Uhr, kommt der Liedermacher Tino Eisbrenner, der Heines "Deutschland. Ein Wintermärchen" interpretiert. Im ersten Quartal gibt es weitere Blues- und Jazzkonzerte, aber auch Puppentheater ("Pettersson und Findus: Aufruhr im Gemüsebeet" am 25. Januar, 16.30 Uhr). Ein Glanzlicht im Februar ist der Liedermacher Gerhard Schöne, der am 19. gleich zwei Konzerte gibt, um 15 Uhr eines für Kinder und um 19 Uhr eines für Erwachsene.

Der bunte Mix wird möglich durch eine kommunale Förderung, die bis 2019 gesichert ist, auch wenn sie nicht alle Kosten deckt, sagt Beate Simmerl. Bis zu 85 000 Euro jährlich bekommt die Einrichtung von der Gemeinde. Kurse, deren Veranstalter eine Miete zahlen, beleben das Haus und helfen, die Betriebskosten zu decken. Dort liegt seit Jahren das größte ungelöste Problem. Es fehlt Geld, um in das Gebäude zu investieren, das zum Beispiel dringend neue Fenster brauchen könnte. "Für so etwas gibt's keine Fördermittel", sagt Beate Simmerl. Sie hofft, mit dem Eigentümer, den Berliner Stadtgütern, ins Gespräch zu kommen.