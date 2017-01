Friedhofskosten steigen

artikel-ansicht/dg/0/

Gusow-Platkow (MOZ) Die Gemeindevertretung hat noch vor Jahresende 2016 eine neue Friedhofsgebührensatzung beschlossen. Sie ist am 1. Januar in Kraft getreten und gilt für den kommunalen Friedhof in Gusow. Der Friedhof im Ortsteil Platkow gehört der Kirchengemeinde. Regelmäßig muss die Satzung überarbeitet werden, da die Gebühren laut Kommunalabgabengesetz kostendeckend zu erheben sind.Für die neuen Sätze wurden die Ausgaben der Jahre 2013 bis 2015 zugrunde gelegt. In diesem Zeitraum hat sich die Bewirtschaftungsfläche weiter reduziert. Die gesamte Grabfläche verringerte sich in den zurückliegenden drei Jahren von 514 auf 433 m2. Immer stärker wird die anonyme Urnengrabanlage genutzt. Aufgrund tariflicher Anpassungen sind im gleichen Zeitraum die Personalkosten gestiegen. Das führt nun zu einer leichten Anhebung der Kosten von 1,10 Euro pro Quadratmeter Grabfläche, was einen Anstieg auf 26,14 Euro bedeutet. Die neue Satzung legt folgende Bewirtschaftungskosten fest: 25,09 Euro pro Jahr fürs Einzelgrab, 108,22 Euro fürs Doppelgrab, bei Mehrbelegungen 54,11 Euro und fürs Urnengrab 16,73 Euro. Für das anonyme Urnengrabfeld belaufen sich die Bewirtschaftungskosten auf 418,25 Euro. Die Bewirtschaftungskosten sind in jedem Jahr zu zahlen, können aber auch für die gesamte Ruhezeit im Voraus bezahlt werden.