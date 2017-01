Es wird gesteppt, gesungen und gelesen

artikel-ansicht/dg/0/

Etliche namhafte Bands und Sänger geben sich schon im 1. Halbjahr bei Konzerten im Bürgerhaus ein Stelldichein. Am Freitag dieser Woche bringt die Band Pankow die neue Version ihres legendären Albums "Aufruhr in den Augen" zu Gehör. Im Tribute Concert für Whitney Houston am 21. Januar erklingen die größten Hits der Pop-Diva, dargeboten von Nya King, Liveband, Chor und Dancecrew. Am 29. Januar versehen fünf exzellente Musiker - Thomas Rühmann & Band - die bittersüßen Texte von Hans-Eckardt Wenzel mit der Musik von Bon Iver, Neil Young, Lambchop, The National, Tunng im Programm "Falsche Lieder". Geneses, Europas größte Genesis Tribute Show, präsentiert am 26. Februar zahlreiche Chartstürmer und auch die Klassiker der frühen Genesis-Ära authentisch und trotzdem mit persönlicher Note.

Prominente werden zu Lesungen, Vorträgen und Gesprächen erwartet. Lilo Wanders, Buchautorin, Schauspielerin und Moderatorin mit der besonderen Kompetenz für Zwischenmenschliches, gastiert mit ihrem Erfolgsprogramm "Sex ist ihr Hobby" diesen Sonnabend. Thilo Sarrazin stellt am 10. März sein Buch "Wunschdenken. Europa, Währung, Bildung, Einwanderung - warum Politik so häufig scheitert. Woran sich Deutschlands Zukunft entscheidet" vor.

Seit vielen Jahren präsentiert der Verein Musikpodium Neuenhagen-Hoppegarten klassische Musik auf höchstem Niveau. Schwungvoll ins neue Jahr geht es am Sonntag beim Neujahrskonzert mit dem Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt unter Leitung von Takao Ukigaya und dem Gesangssolisten Karsten Mewes. Einen besonderen Kunstgenuss versprechen die "Neuenhagener Kammerkonzerte": am 11. Februar mit dem Damen-Gesangsquartett "niniwe vocal arts", mit dem Leipziger Streichquartett am 18. März, mit dem Wupper Klavier-Trio am 22. April und mit dem etwas anderen Klaviertrio "Some handsome hands" am 27. Mai.

Außergewöhnliche Shows sind im Bürgerhaus zu erleben. Am 13. Januar gastiert der Chinesische Nationalcircus mit seiner neuen Akrobatik-Show "The Grand Hongkong Hotel". Eine Nacht der Illusionen versprechen Travestie-Künstler am 5. Februar. Am 11. März zaubern die Amazing Shadows nur mit Hilfe ihrer Körper und des Lichts Geschichten auf die Bühne. Steppend auf Zeitreise durch das Irland der vergangenen 200 Jahre präsentieren die Dance Masters "Best of Irish Dance" am 2. April.

Familien aufgepasst: Am 14. Januar steht wieder der "Traumzauberbaum" auf der großen Bürgerhaus-Bühne. Dieses Mal geht es im Familienmusical mit dem Reinhard-Lakomy-Ensemble um "Das blaue Ypsilon".

Wer seinen Kindern klassische Musik nahe bringen möchte, sollte sich den 1. Februar freihalten. In der Aufführung des Singspiels "Papageno spielt auf der Zauberflöte" nach Mozart dürfen die Publikumskinder mitspielen und erhalten dafür Kostüme und Theaterzubehör.

Alles für Kinder gibt es auf den Flohmärkten am 12. Februar und 12. März. Die Vorhänge im Puppentheater öffnen sich am 22. Februar und 5. April.

"Robin Hood Junior" heißt das neue, aufwändig inszenierte Familienmusical des "Theaters Lichtermeer", in dem am 19. März die Abenteuer des jungen Robin lebendig werden.

Wer gern tanzt und feiert und sie noch nicht kennt, sollte sich vielleicht einmal zu einer der beliebten Ü40-Tanzpartys am 27. Januar und 16. Juni und/oder bei der Reihe "100 % Tanzmusik" für Standard- und Lateintänzer am 28. Januar und 17. Juni einfinden.

Fans von Schlagern und Evergreens können sich folgende Termine merken: "Ganz ohne Weiber geht die Show'se nicht" ist das Motto eines literarisch-musikalischen Nachmittags am 8. März. Zum Frauentag gibt es neben Kaffee und Kuchen Tanz. Willkommen, Ute Freudenberg, heißt es am 17. März für die Schlagersängerin.

Eine Wiener Operetten-Revue mit Mitgliedern des Gala-Sinfonie-Orchesters Prag, Gesangssolisten und dem Johann-Strauß-Ballett bezaubert am 9. April die Besucher. Am 7. Mai begrüßt Sänger und Entertainer Michael Heck die legendären Stars Jonny Hill, Lena Valaitis und Bata Illic mit ihren Hits aus 40 Jahren Schlagergeschichte. Unter dem Motto "Mit Musik geht alles besser" gestalten die Dresdner Salon-Damen am 4. Juni ein beschwingtes Pfingstkonzert mit gesungenen, gestrichenen und gepfiffenen Melodien der 20er- bis 40er-Jahre

Beim Berufsinformationstag am 1. April, der Messe zur beruflichen Orientierung für Schüler und Eltern, halten zahlreiche Aussteller Informationen zu mehr als 100 Ausbildungsberufen und Studienrichtungen bereit.