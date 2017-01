LÃ¼ttmann: "Stellungnahme fair und angemessen"

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Der SPD-Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann ist von der Unterstützung von Alexander Laesicke als Bürgermeisterkandidat durch seinen Vater Hans-Joachim Laesicke (SPD) wenig überrascht. "Es ist doch klar, dass man den eigenen Sohn, wenn er als Bürgermeisterkandidat auftritt, unterstützt", sagt Lüttmann. Die Stellungnahme des Rathauschefs zur Kandidatur sei "fair und angemessen" gewesen. Er verstehe diese so, dass Laesicke beide Kandidaten unterstützen werde, also seinen Sohn Alexander, der als parteiunabhängig antritt, und die SPD-Kandidatin Jennifer Collin.

artikel-ansicht/dg/0/1/1542246/

Auch Jennifer Collin zeigt sich nach eigenen Angaben gelassen. Die Unterstützung Alexander Laesickes durch den Vater sei verständlich. "Blut ist sprichwörtlich dicker als Wasser", sagt Jennifer Collin. Dennoch hätte sie sich "mehr Neutralität" gewünscht. "Ich bin aber umso dankbarer für die bisherige Unterstützung und den Rat des Bürgermeisters seit meiner Nominierung." Die SPD hatte ihre Kandidatin vergangenen Juni nominiert. Alexander Laesicke erklärte seine Kandidatur am 30. Dezember. SPD-Fraktionschef Dirk Blettermann kündigte an, "das gesamte Team wird dafür kämpfen, dass Oranienburg weiterhin in den besten Händen bleibt". Blettermann zielt darauf ab, dass Laesicke seinen Sohn als "nicht die schlechteste Wahl" bezeichnet hatte. Es gebe mit Jennifer Collin eine bessere Kandidatin, so Blettermann.