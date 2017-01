Betriebshof jetzt Teil der Stadtverwaltung

artikel-ansicht/dg/0/

F├╝rstenwalde (MOZ) Die neue Leiterin der Fachgruppe Kommunalservice wurde am Mittwochabend im Hauptausschuss vorgestellt, der sich im Alten Rathaus zu einer Sondersitzung traf, um über die Vergabe der noch im Januar beginnenden Arbeiten an der August-Bebel-Straße nicht öffentlich zu entscheiden. Karin Schulze (58) übernahm am 1. Januar diesen Posten. Die diplomierte Bauingenieurin, die in Mixdorf wohnt, war zuletzt, bis 31. Dezember, Fachbereichsleiterin der Außenverwaltung in Brieskow-Finkenheerd, und damit zuständig für die Gebiete Öffentliche Ordnung, Bauen, Wohnen, Feuerwehr und Brandschutz.