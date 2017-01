Meister des Shaolin Kung Fu in Schwedt

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Die Meister des Shaolin Kung Fu kommen nach Schwedt. Am 20. Januar um 19.30 Uhr gastieren sie an den Uckermärkischen Bühnen. Während der rund zwei Stunden dauernden Vorstellung erwartet die Zuschauer eine atemberaubende Show, in der die Shaolin-Großmeister energiegeladen die erstaunlichen mentalen und kämpferischen Fertigkeiten der Shaolin-Mönche eindrucksvoll präsentieren.