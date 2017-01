Bronze-Plastik abgebaut und eingelagert

artikel-ansicht/dg/0/

F├╝rstenwalde (MOZ) Mehrere Stunden dauerten am Dienstagvormittag der Abtransport der beschädigten Goßmann-Statue auf dem Marktplatz. Die 2,10 Meter hohe und mehr als 200 Kilogramm schwere Plastik, die den verstorbenen Fürstenwalder Grafiker und Maler Gerhard Goßmann in typischer Position zeigt, war mit drei fingerdicken Stahlbolzen auf dem Sockel befestigt. Thomas Müller vom Betriebshof durchsägte sie, bevor das Denkmal verladen werden konnte. Zahlreiche Passanten sahen dem Schauspiel zu und machten ihrem Unmut lautstark Luft. "Das kann doch nicht wahr sein. Wer macht den so etwas schreckliches?", fragte Brigitte Grabowski. Die Bronze-Skulptur wurde 2009 auf dem Markt aufgestellt. Die Anfertigung auf Initiative des Fürstenwalder Verschönerungsvereins hatte 40 000 Euro gekostet, 50 000 Euro wurden damals für das Denkmal insgesamt ausgegeben, aus Spenden finanziert.